Settembre, mese “gold ribbon” (nastro d’oro) dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici dalla CCI (Childhood Cancer International) la maggiore organizzazione mondiale di supporto ai pazienti affetti da cancro infantile e alle loro famiglie. E nell’ambito del mese “nastro d’oro”, il 20 settembre, in 40 città italiane fra le quali Catania, si terrà la sesta “Pigiama walk and run 2024”, promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) con il patrocinio del Coni e di “Sport e salute”.

Una corsa, o più semplicemente una camminata, in pigiama per mostrare vicinanza ai bambini malati di tumore che sono costretti in ospedale ad indossare il pigiama per l’intera giornata, ma anche l’occasione per offrire un aiuto concreto ai piccoli assistiti nelle strutture di ricovero di Catania. Con il ricavato, infatti, la Lilt etnea istituirà un fondo di solidarietà a favore dei bambini che hanno necessità di cure ed esami specialistici fuori dalla Sicilia.

Per chi volesse partecipare l’appuntamento è per venerdì 20 settembre davanti al Lido “Aquarius” (via Pezzana, 18 Aci Castello) con partenza fissata per le 17:30. Il percorso, di due chilometri e mezzo, prevede l’inizio dalla hall del lido, l’arrivo in piazza Castello ad Aci Castello ed il ritorno nello stabilimento balneare.

Ci si potrà iscrivere online sul sito pigiamarun.it/catania/ con un contributo di 15 euro (5 euro per i bambini al di sotto dei 7 anni) che andrà ad impinguare il fondo di solidarietà. I partecipanti riceveranno il pettorale con il pacco gara della manifestazione contenente gadget offerti dagli sponsor, che si potrà ritirare lo stesso giorno dell’evento presso la postazione Lilt allestita nella hall del lido. È ammessa anche la partecipazione in modalità “Anywhere”, camminando o correndo per conto proprio in altri luoghi, facendo richiesta di spedizione del pacco gara o scaricando un pettorale digitale; in ultimo, si potrà versare il contributo sostenendo l’iniziativa senza partecipare.

“Pigiama walk e run è una manifestazione a noi cara per l’obiettivo solidale che si prefigge – dichiara il Presidente della Lilt di Catania Aurora Scalisi –. I bambini sono il bene più prezioso al mondo e aiutare chi si trova in difficoltà per un tumore non è solo un gesto di solidarietà ma un dovere per ognuno di noi”.





