Torna l’annuale appuntamento delle Pigiessiadi, la kermesse sportiva regionale organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia. La manifestazione è il secondo impegno regionale dopo il trofeo Sicily Cup celebrato l’8 maggio e vinto dal Comitato Provinciale di Caltanissetta.

L’appuntamento in programma dal 11 al 14 maggio 2023 si svolgerà presso la struttura ricettiva Athena Resort e vedrà impegnati circa 660 persone tra atleti e dirigenti accompagnatori.

“Le squadre – spiega Massimo Motta – provenienti da ogni angolo della Sicilia sono in totale 37 tra calcio a 5 e pallavolo. Ogni anno è sempre una grande emozione organizzare questa manifestazione sportiva. Un evento che fa vivere i veri valori dello sport, un’esperienza che per molti atleti rimane un ricordo nel tempo”.

La manifestazione riguarderà le due discipline prevalenti in Sicilia: calcio a 5 e pallavolo.

Per la pallavolo scenderanno in campo la categoria under 14/16: ASD Nebrodi Sporting del comitato di Messina, Volley Club Ragalna, PGS P. A. Barbagallo e PGS Juvenilia del comitato di Catania. Al torneo categoria under 19 parteciperanno: Volley Club Ragalna, PGS P. A. Barbagallo e PGS Juvenilia del comitato di Catania e Olimpia Riesi del comitato di Caltanissetta. Infine alle gare di libera femminile parteciperanno Smile ASD e ASD La Fenice del comitato di Catania, ASD Atena del comitato di Trapani e Ferraino Paradiso del comitato di Messina.

Per il calcio a 5 i primi a scendere in campo saranno la categoria propaganda con Atletico Campobello, PGS D. Solarino Mazzarino, All Qatta’sporting Club APS, ASD Pol. La Riesina e ASD Nuova Petiliana del comitato di Caltanissetta. PGS P. A. Barbagallo e Pgs S. Maria Salette del comitato di Catania e Pol.Dil. Antonio Rosmini del comitato di Trapani.

Calcio a 5 categoria under 15 sarà il torneo con più squadre partecipanti: PGSSport Village Pietraperzia, Futsal Gela, Atletico Campobello, PGS Vigor San Cataldo, All Qatta’sporting Club APS e ASD Nuova Petiliana del comitato di Caltanissetta. Le catanesi in campo saranno: PGS P. A. Barbagallo, PGS S. Maria Salette e PGS Aquila Cesarò. Dal trapanese ci saranno: La Cantera Pianto Romano, PGS Don Bosco e PGS Madre Teresa Di Calcutta.

Il torneo di under 17 per il calcio a 5 vedrà come squadre sfidanti: le nissene Futsal Gela, PGS Vigor San Cataldo e ASD Nuova Petiliana, presente anche ASD S. Antonino del comitato di Messina e la PGS Madre Teresa di Calcutta per il comitato di Trapani.

Le Pigiessiadi 2023 sono oramai un format sportivo collaudato, che nel tempo ha regalato sempre tante emozioni. Ed oggi sono l’ingrediente giusto per uno sport che sa sognare insieme ai giovani.

