Comunicato del movimento liberi e solidali di Agrigento Consiglieri Zicari, Hamel, Bongiovi

Mentre qualcuno con l’occasione di Capitale della Cultura si concentra sulla spartizione delle poltrone, Noi ci occupiamo di territorio e di rendere la nostra città degna di questo titolo!

Per l’amore che nutriamo per Agrigento, abbiamo presentato un atto di indirizzo volto ad impegnare l’amministrazione sia a confrontarsi con in Consiglio sul piano parcheggi e viabilità a San Leone, sia nella creazione di un tavolo tecnico e di una conferenza di servizi con demanio marittimo, forestale e associazioni ambientaliste, per la realizzazione di una pista pedonale all’interno della spiaggia sul viale dune, come avviene in tutte le città turistiche di mare (alleghiamo foto di Menfi a titolo esemplificativo), con materiali amici dell’ambiente.

In questo modo il traffico pedonale sulla pista ciclabile andrebbe ad alleggerirsi con benedicio per la sicurezza di ciclisti e pedoni, e si potrebbe godere appieno della bellezza della pineta e del mare, potendo passeggiare lontano delle auto. Se prevedessimo anche qualche cestino lungo questa pista non sarebbe male, magari contribuiremmo a tenere pulita la spiaggia!

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.