Domenica 5 Novembre 2023,

Legambiente e PlastricFree Siracusa si sono incontrati per pulire la spiaggia della Targia verso Siracusa Nord. Lo scenario è disarmante, un luogo che anni fa era vissuto dai nostri genitori, adesso è una vera discarica a cielo aperto, tra elettrodomestici, rifiuti edili e vetri rotti.

Il luogo si trova poi a due passi dal parco archeologico (dimenticato) delle Mura Dionigiane.

Una zona abbandonata da istituzioni e cittadini versa in uno stato allarmante, minacciando anche l’incolumità degli stessi siracusani.

Esortiamo il comune a prendersi carico non solo di bonificare ma anche di sorvegliare l’area, invitiamo anche i cittadini a sostenerci e a non voltarsi dall’altra parte ogni volta che vedono qualcuno che non rispetta la nostra città!

