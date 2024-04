Attività commerciali medie e grandi, in aggiunta al ritiro previsto da calendario una volta a settimana, sarà possibile richiedere un intervento straordinario di raccolta chiamando il servizio di numero verde 800164722 (da rete fissa) e 0952938520 (da rete mobile) messo a disposizione da Dusty

Dusty comunica che le utenze non domestiche di medie e grandi strutture di vendita del Comune di San Giovanni La Punta (Ct) avranno un’ulteriore possibilità di conferire grandi quantitativi di plastica (PAP) e di imballaggi in carta e cartone. Qualora, infatti, il ritiro di una volta a settimana previsto dal calendario dovesse risultare insufficiente, sarà possibile richiedere un intervento straordinario di raccolta chiamando da rete fissa il numero verde 800164722 oppure da cellulare il numero 0952938520. Dusty precisa che le due frazioni dovranno essere conferite separatamente. In tutti gli altri casi, resta garantito il servizio di raccolta porta a porta, come previsto da calendario.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.