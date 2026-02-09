Una suite d’albergo, simbolo di successo e perfezione, diventa il luogo dove cadono le maschere e affiorano fragilità, imbarazzi e verità inattese. È questo il cuore di Plaza Suite, la celebre commedia di Neil Simon che andrà in scena domenica 22 febbraio al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), con protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio.

I due attori interpretano tre coppie diverse, in tre momenti e situazioni differenti, tutte ambientate nella stessa elegante suite di un hotel considerato come l’Olimpo moderno, la dimora degli dei. Lusso, comfort e benessere non bastano però a evitare crisi di coppia, tradimenti, fraintendimenti e inciampi emotivi che, proprio perché vissuti da personaggi insospettabili, diventano irresistibilmente comici.





La struttura a episodi consente allo spettatore di osservare relazioni molto diverse tra loro ma unite da un filo comune: l’umanità dei personaggi, colta nei suoi momenti più delicati e paradossali. La scrittura di Simon, brillante e affilata, trasforma situazioni quotidiane in occasioni di grande divertimento, senza mai perdere di vista una verità profonda e riconoscibile.

Plaza Suite è una commedia capace di far ridere e riflettere, in cui il sorriso nasce dall’imprevisto, dall’inciampo, dalla scoperta che anche dietro l’apparenza più solida possono nascondersi crepe e fragilità.

Appuntamento domenica 22 febbraio al Teatro Mandanici.

Biglietti disponibili a partire da 18 euro

Per informazioni: 335 457 082 – 393 525 1223.

Uno spettacolo che invita il pubblico a entrare in una stanza “che potrebbe parlare” e ad ascoltarne le storie, tra ironia, ritmo e grande teatro.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.