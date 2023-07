“Il Governo ha ottenuto un grande risultato sul PNRR. Grazie all’intenso lavoro di questi mesi, alla costante e costruttiva collaborazione con la Commissione europea e alla sinergia tra il Presidente Giorgia Meloni e la Presidente Ursula Von der Leyen, l’Italia potrà incassare i 35 miliardi di euro previsti per il 2023 e proseguire nel cammino verso la piena attuazione del Piano.

Sono orgoglioso del contributo che il Ministero della Cultura ha dato per raggiungere questo obiettivo. Avanti così, nell’interesse della Nazione”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Da parte dei Creativi dell’Ugl – afferma Filippo Virzì Segretario Regionale dell’Ugl Creativi in Sicilia – l’auspicio è che le nuove risorse vadano anche nella giusta direzione del cinema, del teatro e dell’arte spesso dimenticata e bistratta, che la Sicilia non sia la cenerentola della cultura in Italia”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.