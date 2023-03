Al via da domani, alle 16.30, le attività del nuovo punto di primo intervento (Ppi) pediatrico del Poliambulatorio di Lampedusa.

«Quando ho visitato l’isola l’ultima volta – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ho preso un impegno con la popolazione delle Pelagie e, grazie all’intenso lavoro dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e del commissario straordinario della Asp di Palermo, Daniela Faraoni, siamo riusciti a mantenerlo, e in tempi brevissimi. L’attenzione del mio governo a tutela del diritto alla salute dei cittadini sarà sempre massima».

Il servizio sarà attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, per l’assistenza ai bambini della fascia pediatrica da 0 a 14 anni e, se ancora assistiti dai pediatri di libera scelta, fino a 16 anni. Fornirà assistenza ambulatoriale gratuita e senza alcuna prescrizione per tutte le urgenze di “basso livello” (codici bianchi). Lavorerà a supporto del Pte (Punto territoriale di emergenza) per eventuali valutazioni cliniche e andrà a integrare gli altri servizi attivi h24 sull’isola: cardiologia, radiologia e (da lunedì prossimo) ginecologia.

In questa prima fase le prestazioni verranno assicurate da medici pediatri che, dopo il perfezionamento della convenzione tra Asp del capoluogo siciliano e Scuola di specializzazione dell’Università di Palermo, saranno affiancati da uno specializzando in pediatria.

