Palermo 2 luglio 2026 – Martedì 7 luglio, dalle ore 10 alle ore 12.30, si terrà un sit-in della Filcams Cgil Palermo davanti al Policlinico “Paolo Giaccone”, per richiamare l’attenzione sulle “numerose criticità” negli appalti dei servizi di portierato e di vigilanza armata all’interno dell’azienda ospedaliera, affidati rispettivamente alle società Team Security srl e Metronotte d’Italia srl.

L’iniziativa nasce dal mancato riscontro da parte della committenza alle numerose richieste di confronto avanzate dal sindacato e dalla necessità quindi di coinvolgere direttamente la stazione appaltante, chiamata a vigilare sul corretto svolgimento dei due appalti pubblici, sul rispetto delle norme, dei contratti collettivi e della dignità del lavoro.

“Non è più tollerabile che lavoratrici e lavoratori continuino a subire ritardi e inadempienze senza che vi sia un confronto concreto con l’amministrazione appaltante”, dichiarano per la Filcams Cgil Palermo il segretario generale Giuseppe Aiello e il segretario Manlio Mandalari, con delega agli appalti.

“Con questo presidio – aggiungono – vogliamo chiediamo un’assunzione di responsabilità da parte del Policlinico. La qualità dei servizi passa inevitabilmente dal rispetto dei diritti di chi quei servizi li garantisce ogni giorno. Chiediamo un incontro immediato con la direzione per affrontare le problematiche aperte e individuare soluzioni concrete. La Filcams proseguirà, se necessario, ogni iniziativa sindacale, amministrativa e giudiziaria a tutela dei lavoratori”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.