L’Ambulatorio Epilessia della UOC di Neurologia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Centro LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) di III livello per l’epilessia dell’adulto, entrando a far parte della rete nazionale delle strutture di massima qualificazione dedicate alla diagnosi e alla cura delle epilessie.

Il Centro è diretto dal Prof. Angelo Labate, Direttore della UOC di Neurologia dell’AOUP e Ordinario di Neurologia dell’Università degli Studi di Palermo.

Riconosciuto tra i maggiori esperti internazionali nel campo dell’epilessia, il Prof. Labate è autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e svolge da anni un’intensa attività di ricerca sulle epilessie focali, sul neuroimaging avanzato e sulla fisiopatologia delle crisi epilettiche.

L’équipe epilettologica comprende inoltre il Prof. Massimo Gangitano e il Dott. Salvatore Maria Lima, neurologi dedicati che seguono quotidianamente i pazienti lungo l’intero percorso assistenziale, dalla diagnosi iniziale alla gestione delle forme farmacoresistenti fino alla valutazione dell’eventuale trattamento chirurgico.

La Direttrice Generale del Policlinico Maria Grazia Furnari afferma: “Il conseguimento del riconoscimento di Centro LICE di III livello rappresenta un importante motivo di orgoglio per il Policlinico e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente dai nostri professionisti. Si tratta di un risultato che testimonia l’elevata qualità dell’assistenza, l’investimento continuo in competenze, innovazione e ricerca e il nostro impegno nel garantire ai pazienti percorsi diagnostico-terapeutici sempre più qualificati e multidisciplinari e in linea con i più elevati standard nazionali”.

I Centri di III livello sono deputati alla presa in carico dei casi più complessi, comprese le epilessie farmacoresistenti, assicurando percorsi diagnostici avanzati, monitoraggi neurofisiologici specialistici, valutazioni multidisciplinari pre-chirurgiche, neuroimaging dedicato, accesso alle più innovative strategie terapeutiche e una stretta integrazione con la neurochirurgia dell’epilessia.

“Il riconoscimento di Centro LICE di III livello – dichiara Labate – è il risultato della costante crescita dell’attività assistenziale, diagnostica e scientifica sviluppata nell’ultimo anno grazie a un modello multidisciplinare che coinvolge neurologi, neurochirurghi, neuroradiologi, neurofisiologi, anestesisti, psicologi e tecnici di neurofisiopatologia”.

Uno dei principali punti di forza della struttura dell’AOUP è rappresentato dalla stretta collaborazione con la UOC di Neurochirurgia, diretta dal Prof. Gerardo Iacopino, che consente di offrire ai pazienti con epilessia farmacoresistente un percorso completo, dalla valutazione prechirurgica fino all’eventuale trattamento chirurgico o di neuromodulazione. Proprio questa sinergia multidisciplinare ha consentito di raggiungere un importante traguardo nazionale: il Policlinico di Palermo è stato infatti il secondo centro in Italia e il primo nel Sud Italia a impiantare il dispositivo EASEE, un innovativo sistema di stimolazione epicranica destinato al trattamento delle epilessie farmacoresistenti.

Altro elemento distintivo del Centro è la collaborazione con la UOSD di Neuroradiologia, grazie ai Professori Cesare Gagliardo e Giuseppe La Tona, che ha consentito di standardizzare nel percorso diagnostico il protocollo di acquisizione HARNESS, elaborato da una task force internazionale della quale fa parte anche il Prof. Labate, che permette di identificare lesioni epilettogene anche nei casi più complessi e nelle cosiddette epilessie “MRI-negative”, aumentando significativamente l’accuratezza diagnostica e le possibilità di accesso ai trattamenti più appropriati.

L’attività del Centro si distingue inoltre per la forte integrazione tra assistenza clinica, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, elementi che hanno contribuito al raggiungimento degli standard richiesti dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia e che consentono oggi di offrire ai pazienti percorsi diagnostico-terapeutici allineati alle migliori pratiche internazionali.

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