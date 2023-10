Ci sono problemi di sicurezza penitenziaria all’interno della casa Circondariale di Messina.

A dichiararlo è il Segretario Generale del Sindacato Polizia di Giustizia – Ester Fidi – che rende noti due gravissimi episodi che si sono registrati nella mattinata odierna all’interno della Casa Circondariale di Messina.

Il primo, continua Fidi, ha interessato il Direttore della Casa Circondariale di Messina che, per quanto riferito durante un giro in un reparto detentivo maschile dell’istituto è stata verbalmente aggredita da alcuni detenuti che, durante un colloquio, si sono rivolti verso Lei con toni offensivi e sgradevoli non curanti neanche, oltre la figura che riveste, che stessero parlando con una donna.

Quasi contemporanea una poliziotta penitenziaria ha subito un’aggressione con minacce di morte da una detenuta Alta sicurezza, solo per averle contestato il disattendere di un ordine di servizio.

È evidente, conclude il leader del Sindacato Polizia di Giustizia, che se la politica non inizi ad interessarsi concretamente alla questione penitenziaria nazionale, la quotidianità nelle patrie galere sarà costellata di ripetute aggressioni.

