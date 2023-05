Il prossimo 3 giugno il Mangia’s Pollina Resort ospiterà la protagonista del celebre format tv “Giusina in Cucina” per una cena evento che segnerà la nuova proposta gastronomica del ristorante

Busiate, pesce, pesto di pistacchi, mandorle e muddica atturrata. Ecco i profumi e i sapori della Sicilia nel nuovo menù del Donna Floriana Bistrot, il ristorante del Mangia’s Pollina Resort in provincia di Palermo. A firmarlo una “regina” della cucina siciliana: Giusi Battaglia, alias Giusina in cucina. La giornalista-cuoca, diventata ormai celebre per il suo programma su Food Network e autrice di due libri con le ricette più iconiche dell’Isola, firmerà, infatti, la nuova proposta gastronomica del ristorante inserito all’interno del resort della famiglia Mangia. Il debutto il prossimo 3 giugno, in una cena in cui Giusina proporrà agli ospiti tutti i piatti che poi diventeranno “tappa fissa” del Donna Floriana. E, come detto, sarà un viaggio tra i sapori e i profumi della Sicilia. Giusi, in questi giorni si trova proprio in Sicilia per girare la nuova stagione di “Seacily Edition”, spinoff di “Giusina in Cucina”. Le riprese saranno realizzate nella costa di Pollina. La cena-degustazione si terrà sulla terrazza del resort, a picco sul mare con vista sulle isole Eolie. Sarà la stessa Giusi Battaglia a condurre la degustazione e svelare tutti i segreti dei suoi piatti. Ma il rapporto tra Giusi Battaglia e la famiglia Mangia non si esaurirà con la tappa di Pollina. Sarà, infatti, una stagione piena di eventi, cooking show e degustazioni all’aria aperta nelle location più suggestive della Sicilia. Per info e prenotazioni della cena, 0921 437113.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.