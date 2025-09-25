“Il tempo della propaganda è finito: il Ponte sullo Stretto è un bluff miliardario e ora lo certifica anche la Corte dei Conti”, dichiarano i portavoce regionali di Europa Verde Sicilia Alessandra Minniti e Fabio Giambrone. “Un progetto vecchio, carente, fondato su stime di traffico irrealistiche e su procedure viziate, dichiarato persino ‘strategico militare’ solo per bypassare i vincoli ambientali europei. Salvini spieghi ai siciliani perché vuole bruciare oltre 13 miliardi di soldi pubblici mentre strade, ferrovie e servizi essenziali cadono a pezzi. Questo non è sviluppo, è un insulto al Sud”.

Il co-portavoce nazionale Angelo Bonelli ha sottolineato come i rilievi della Corte dei Conti confermino quanto denunciato da tempo: “l’opera presenta gravi lacune economiche, ambientali e procedurali e non può andare avanti”.

Europa Verde Sicilia ribadisce la propria contrarietà a un progetto inutile e dannoso, impegnandosi a contrastare sprechi e violazioni e a difendere il territorio e la trasparenza.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.