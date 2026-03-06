Il Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, prof. don Vito Impellizzeri, in prossimità della Giornata Internazionale della Donna, augura a tutte le Donne un buon 8 marzo e mette a disposizione gratuitamente dal Canale YouTube della Facoltà i 10 videoclip del Ciclo di Seminari per il contrasto alla Violenza di Genere e alla Violenza sulle Donne tenuto dal mese di febbraio al mese di giugno 2025 che ha trattato da tutti i punti di vista professionali e istituzionali questo grave fenomeno, contribuendo alla corretta informazione sui servizi e sulle norme a tutela della donna, con azioni concrete di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.





Dichiara a tal proposito il Preside Prof. don Vito Impellizzeri: «La Facoltà Teologica ha il compito pubblico di avviare processi di coscienza che abbiano, rispetto alle donne e alla specificità femminile, alla condizione di genere, due caratteristiche: il rispetto e la reciprocità. Noi lo facciamo perché vogliamo avviare processi relazionali maschio-femmina di rispetto e di reciprocità. E questo è il nostro compito pubblico, che si fonda su che cosa? Su due grandi intuizioni, uno lo prendo dalla scrittura, dal libro della Genesi, dove si racconta la creazione della donna, diciamo fuori schema, perché Dio stesso si accorge che la creazione non è completa, non è compiuta, non è piena, senza la donna. Dunque, la donna come ciò che porta a compimento il disegno della creazione. È come se tutta la creazione si raccogliesse nell’identità femminile dell’essere uomo, nella parte femminile, e portasse alla condizione di tutta la creazione, alla condizione umana, il suo compimento e la sua pienezza, il bene. Questa è la prima motivazione, la seconda la prendo da Giovanni Paolo II che è stato il primo a parlare di genio femminile.





La storia, il mondo, la chiesa, abbiamo bisogno della genialità femminile, del genio femminile; quindi, il compimento della creazione del genio femminile sono la ragione per cui noi abbiamo processi di reciprocità e di rispetto maschio/femmine, in facoltà. È su questa linea che la Facoltà Teologica già da qualche anno è impegnata nel collaborare alla creazione di una cultura di sana e corretta informazione e di dare alle Donne, al contempo, nel limite delle sue possibilità istituzionali, strumenti per fronteggiare adeguatamente il triste fenomeno delle Violenza sulle donne e delle Violenza di Genere. Per l’8 marzo la Facoltà Teologica mette a disposizione gratuitamente i videoclip dei 10 Seminari nei quali esperti del settore e di tutte le istituzioni hanno fornito strumenti ed elementi conoscitivi utili per aiutare le Donne su come prevenire relazioni dannose e su come uscire da relazioni con uomini che distruggono le loro vite. È questo il nostro piccolo omaggio, con l’augurio alle Donne di non avere mai a che fare con uomini che violano la loro libertà e la loro incolumità.»





A seguire si trovano tutti i link delle videoregistrazioni dei 10 Seminari che hanno visto alternarsi relatori esperti che si occupano concretamente e realmente del contrato a questo grave fenomeno, e il link per scaricare gratuitamente il pdf il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”.

Questi a seguire sono i relatori in ordine cronologico delle relazioni tenute durante il Ciclo di Seminari per il contrasto alla Violenza di Genere: Dott. Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo, Prof. Girolamo Lo Verso, full professor f.r. di Psicoterapia presso Unipa e psicoterapeuta, Prof. Emilio Vergani, sociologo, docente a contratto presso la LUMSA Santa Silvia di Palermo, Dott.ssa Laura Vaccaro, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Palermo, Dott. Fabio Pilato, Giudice in qualità di Consigliere di Corte di Appello presso il Tribunale di Caltanissetta, Avv. Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista, Avv. Luigi Spinosa, avvocato penalista, vicepresidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie, Avv. Andrea Giovanni Cartella, avvocato civilista, Avv. Vincenzo Talluto, avvocato canonico presso la Sacra Rota di Palermo, Dott.ssa Erica Muraca, Coach della Visione, Autrice e Regista di Teatro e Cinema Trasformazionale, Avv. Rosa Maria Di Cola, avvocato civilista esperta in diritto di famiglia, Prof.ssa Ilaria Cerioli, docente di lettere, scrittrice e saggista, Dott.ssa Francesca Viola Mazzoni, attrice teatrale e scrittrice, Dott.ssa Raimonda Tomasino, Giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, Dott.ssa Viviana Cannova, educatrice, responsabile di cinque Case Segrete, Dott.ssa Nunzia Arena, psicologa e psicoterapeuta, Centro ascolto, sostegno e cura per uomini maltrattanti, Dott. Giacomo Barbara, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Avv. Vincenzo Pillitteri, avvocato penalista, presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù, Madonie, Dott.ssa Antonietta Micali, direttrice della “Cattedra delle Donne”, ente affiliato all’ONU e all’Accademia Tiberina, che opera a livello internazionale contro la violenza di genere.





Canale YouTube della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia:

https://www.youtube.com/@PontificiaFacolt%C3%A0TeologicadiSi

Link per scaricare il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”:

Ciclo di Conferenze sulla Violenza di Genere: definizione, incidenza del fenomeno, norme e strumenti di prevenzione e a tutela delle vittime.





COORDINAMENTO E DIREZIONE:

Prof. don Vito Impellizzeri, Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

Dott. Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e direttore dell’Ufficio sviluppo e progettazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Dott.ssa Emilia Re, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

Dott.ssa Daniela Bellomonte, componente dell’Ufficio sviluppo e progettazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia





I 10 VIDEOCLIP DEI SEMINARI CON I NOMI DEI RELATORI CHE SI SONO SUCCEDUTI:

Primo Incontro- 7 febbraio 2025 – ore 18:30-20:30

Dott. Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo.

Titolo dell’intervento: “Introduzione e struttura del ciclo di seminari: definizione di “Violenza di Genere”, Tipologie di violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale, etc.), incidenza del fenomeno, temi da trattare negli incontri.”

Prof. Girolamo Lo Verso, full professor f.r. di Psicoterapia presso Unipa e psicoterapeuta.

Titolo dell’intervento: “Dal 68’ al problema della violenza di genere. Conseguenze cliniche sulle donne vittime di violenze, abusi e maltrattamenti. Eziopatogenesi e psicopatologia del narcisista patologico”.





link YouTube:

Secondo incontro – 14 febbraio 2025 – ore 18:30-20:30

Prof. Emilio Vergani, sociologo, docente a contratto presso la LUMSA Santa Silvia, Palermo.

Titolo dell’intervento: “Configurazioni sociali e comportamenti individuali. Possiamo scegliere?”





link YouTube:

Terzo incontro – 21 febbraio 2025 – ore 18:30-20:30

Dott.ssa Laura Vaccaro, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Palermo.

Titolo dell’intervento: “L’ascolto della vittima di reato, la vittimizzazione secondaria, gli stereotipi di genere nel giudizio”.





link YouTube:

Quarto incontro- 28 febbraio 2025 – ore 18:30-20:30

Dott. Fabio Pilato, Giudice presso il tribunale di Palermo sezione penale, ufficio G.I.P. – G.U.P.

Titolo dell’intervento: “Violenza di genere e delitto d’autore: aspetti socio-giuridici del fenomeno”.

link YouTube:





Quinto incontro – 7 marzo 2025 – ore 18:30-20:30

Avv. Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista.

Titolo dell’intervento: “Il contesto nazionale e il c.d. codice rosso e successive modifiche (legge n. 168/2023) in ambito penale”.

Avv. Luigi Spinosa, avvocato penalista, vicepresidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie.

Titolo dell’intervento: “Le innovazioni normative introdotte dalla Legge del 24 novembre 2023, n. 168/2023 al codice di procedura penale e al Codice Rosso”.

link YouTube:





Sesto incontro – 14 marzo 2025 – ore 18:30-20:30

Avv. Andrea Giovanni Cartella, avvocato civilista.

Titolo dell’intervento: “Gli aspetti civilistici a tutela della donna previsti dal nostro ordinamento”.

Avv. Vincenzo Talluto, avvocato canonico presso la Sacra Rota di Palermo

Titolo dell’intervento: “Il Tribunale della Rota e la violenza come causa di nullità del matrimonio”.





link YouTube:

Settimo incontro – 21 marzo 2025 – ore 18:30-20:30

Le testimonianze di 4 Donne vittime di abusi, stalking e maltrattamenti.

– Dott.ssa Erica Muraca, Coach della Visione, Autrice e Regista di Teatro e Cinema Trasformazionale.

Titolo dell’intervento: “Era questo quello che volevo? La fede come guida per rinascere”

– Avv. Rosa Maria Di Cola, avvocato civilista esperta in diritto di famiglia.

Titolo dell’intervento: “Non ho fatto nulla di male”.

– Prof.ssa Ilaria Cerioli, docente di lettere, scrittrice e saggista.

Titolo dell’intervento: “Quante di noi sono state davvero immuni al fascino voluttuoso di Lucifero?”

– Dott.ssa Francesca Viola Mazzoni, attrice teatrale e scrittrice.

Titolo dell’intervento: “Abbecedario della sopravvivenza”.





link YouTube:

Ottavo incontro – 28 marzo 2025 ore 18:30-20:30

Dott.ssa Raimonda Tomasino, Giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Titolo dell’intervento: “Funzioni e compiti del magistrato di sorveglianza nell’esecuzione della pena dei condannati per reati di abuso e violenza sulle donne”.

Dott.ssa Viviana Cannova, educatrice, responsabile di tre Case Segrete.

Titolo dell’intervento: “Le Case Rifugio per Donne vittime di violenza e maltrattamenti: come vengono accolte e tutelate le donne che denunciano le violenze subite dal partener”.

Dott.ssa Nunzia Arena, psicologa e psicoterapeuta, Centro ascolto, sostegno e cura per uomini maltrattanti.

Titolo dell’intervento: “La presa in carico di uomini maltrattanti che hanno agito violenza sui partner e/o figli: è possibile un trattamento psicoterapeutico finalizzato alla prevenzione della recidiva?”.





link YouTube:

Nono incontro – 5 maggio 2025 ore 18:30-20:30

Dott. Giacomo Barbara, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Termini Imerese.

Avv. Vincenzo Pillitteri, avvocato penalista, presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù, Madonie.

Titolo dell’intervento congiunto: “Il processo penale a carico di un imputato di femminicidio o di violenza di genere (dallo stalking al femminicidio). La prospettiva dell’Accusa e della Difesa: indagini, raccolta delle prove, dibattimento e giudizio”.





link YouTube:

Decimo incontro – 11 aprile 2025 ore 18:30-20:30

Dott.ssa Antonietta Micali, direttrice della “Cattedra delle Donne”, ente affiliato all’ONU e all’Accademia Tiberina, che opera a livello internazionale contro la violenza di genere.

Titolo dell’intervento: “Il ruolo dell’ONU, dell’Accademia Tiberina e della Cattedra delle Donne nel contrasto alla violenza di genere: la cultura e l’educazione per incidere sul fenomeno”.

Dott. Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo.

Titolo dell’intervento: “Chiusura del Ciclo di incontri: valutazione del percorso seminariale e competenze acquisite”.

link YouTube: https://youtu.be/EhYGwyCAmWk

Luogo: Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, Corso Vittorio Emanuele, 463, PALERMO, PALERMO, SICILIA

