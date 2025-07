Dopo dieci anni di attesa, esattamente dalle mareggiate del 2015, prende finalmente forma il progetto per la messa in sicurezza del litorale di Canalazzo a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

Sono state, infatti, aggiudicate dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, le opere di consolidamento del litorale. Gli Uffici diretti da Sergio Tumminello hanno definito le procedure. Con un ribasso del 32,06 per cento e per un importo di 550 mila euro, sarà la Nt Costruzioni srl di Terme Vigliatore a eseguire i lavori.

Si interverrà tra le vie Lucio Tasca e Nunzio Costa per mettere in sicurezza un’arteria viaria di grande importanza nella quale insistono complessi residenziali, alberghi e attività commerciali. È ancora ben visibile la voragine creata dall’azione erosiva del mare che costrinse l’amministrazione comunale alla chiusura di un tratto di strada. Il passare del tempo ha aggravato la situazione generale e la classificazione di rischio R4, la più alta, lo conferma. Tra i danni prodotti dai moti ondosi, quelli al collettore fognario, a varie abitazioni private e a una serie di infrastrutture pubbliche.

Il progetto prevede la realizzazione di una paratia di 53 pali su doppia fila, con cordolo e muro in testa, per mitigare il rischio di ulteriori crolli. Si procederà quindi con la riprofilatura del versante con massi ciclopici e con il convogliamento delle acque piovane.

