Nel pomeriggio di ieri, 83 migranti sono giunti in modo autonomo sulle coste di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, a bordo di un barcone intercettato dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalle forze di soccorso locali.

Secondo le prime rilevazioni, tra le persone sbarcate sono 2 gli egiziani e 81 i cittadini originari del Bangladesh, tutti ricoverati per i controlli sanitari e le procedure di identificazione.

Inchiesta della Procura di Siracusa

La Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato un fascicolo di indagine per verificare se tra i migranti vi siano persone che possano aver agito come scafisti o coinvolte nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le autorità stanno ascoltando i migranti e analizzando le condizioni dell’imbarcazione per chiarire dinamiche e responsabilità.

Il contesto degli sbarchi in Sicilia e in Italia nel 2026

Il fenomeno degli sbarchi via mare non è isolato al caso di Portopalo: nel 2026 si registra una ripresa degli arrivi, pur con numeri alternativamente in calo rispetto agli anni più intensi degli ultimi decenni.

Statistiche sugli arrivi via mare nel 2026

Secondo i dati più aggiornati, basati sulle rilevazioni ufficiali delle autorità italiane e del UNHCR, al 31 gennaio 2026 in Italia sono già stati registrati circa 4.797 arrivi via mare di migranti (numero aggregato di sbarchi dall’inizio dell’anno) con una significativa presenza di persone provenienti da Bangladesh, Algeria, Sudan, Egitto e altri Paesi extra-UE.

Altre elaborazioni basate su dati del Ministero dell’Interno indicano che nei primi mesi del 2026 gli sbarchi complessivi nel canale di Sicilia e sulle coste italiane avevano raggiunto alcune migliaia di persone, con una tendenza “stagionale” influenzata dalle condizioni del mare e dagli accordi di controllo dei confini.

Situazione negli hotspot siciliani

Parallelamente, negli ultimi giorni molte piccole imbarcazioni sono arrivate anche sull’isola di Lampedusa, con sbarco di gruppi di migranti nei centri di prima accoglienza, portando il numero totale di ospiti negli hotspot isolani a diverse centinaia.

Dinamiche delle rotte migratorie

Le traversate avvengono principalmente dalla zona libica e tunisina verso le coste italiane nel Canale di Sicilia. Le partenze sono organizzate da reti di trafficanti, con barconi spesso in condizioni precarie.



