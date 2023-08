Portopalo, al via il Premio nazionale Più a sud di Tunisi

14/08/2023

Conto alla rovescia per la XVIII edizione del Premio Nazionale Più a Sud di Tunisi che si terrà a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) dal 18 al 20 agosto 2023. La rassegna – tra gli appuntamenti culturali di maggior prestigio nel Sudest della Sicilia – è patrocinata dall’Assessorato Regionale al

Turismo, Sport e Spettacolo e dal Comune di Portopalo.



SERATA 1: Venerdì 18 Agosto 2023

Ore 21, Cortile Sotto il Ponte di via Lucio Tasca “Osvaldo Soriano Futbol Fest” ovvero il calcio visto da un’ottica letteraria. Interventi dei giornalisti

e scrittori Darwin Pastorin (“Sócrates: fuoriclasse, sognatore e ribelle”) e Sergio Taccone (“Osvaldo Soriano: una voce contro i potenti”). Salvino Strano eseguirà al pianoforte brani di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Vinicius de Moraes e Inti Illimani. A seguire, il musicista e saggista Andrea Pitrolo

(leader degli Alter Faber) interverrà sul tema “La buona novella. Esegesi della rivoluzione cantautorale”. Nel corso della serata verranno consegnati due Premi Speciali (Pachino Cam News per il Web e Giuseppe Monaco “Eccellenze portopalesi”).



SERATA 2: Sabato 19 Agosto 2023

Ore 21, Cortile Sotto il Ponte di via Lucio Tasca “Frammenti, conversazioni e musica d’autore”, a cura del cantautore e produttore musicale Ugo

Mazzei. Ospiti: Fausto Pellegrini (Giornalista Rai News 24), Alberto Marchetti (Giornalista/Autore) e Mario Bonanno (Giornalista/Saggista). Ugo Mazzei interpreterà dal vivo (pianoforte e voce) alcuni brani storici della canzone d’autore italiana. Nel corso della serata verranno consegnati due

Premi Speciali: Teodosio Martucci (Arte) e Alberto Marchetti (Musica).



SERATA FINALE: Domenica 20 Agosto 2023

Ore 21, Piazzale Chiesa Madre, via Isonzo La XVIII edizione si concluderà con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai vincitori nella

serata che si svolgerà nel Piazzale della Chiesa Madre (via Isonzo, a partire dalle ore 21). I giornalisti premiati in questa edizione sono Fausto Pellegrini (Rai News 24), Enzo Romeo (vaticanista e caporedattore del Tg2 Rai) ed Elena Giordano. Riconoscimento alla memoria per Domenico Tempio, fondatore di Antenna Sicilia e colonna portante per tanti anni del quotidiano La Sicilia. Il Comitato dei Saggi è presieduto da Vincenzo Grienti (giornalista della redazione giornalistica di Tv2000.



Nella sezione dedicata ai libri, i riconoscimenti andranno a Giusy Sciacca, Seby Spicuglia, Emma Di Rao, Maria Gabriella Canfarelli, Claudia Cocuzza. Menzioni speciali a Domenico Patania, Valeria Pace e Giovanna Alecci. Premi alla carriera a Elio Gervasi e Carlo Parini. Premiate anche

tre scuole: il Liceo Eschilo di Gela per la traduzione in latino del brano Albachiara di Vasco Rossi (con annessi complimenti del Blasco dai suoi profili ufficiali Facebook e Instagram) e gli Istituti Bartolo e Calleri di Pachino per due progetti nel campo dell’innovazione tecnologica e della tutela

ambientale. Riconoscimenti speciali anche a Giovanna Ambrosoli e Maria Cristina Busi Ferruzzi.

La Targa Assostampa Siracusa andrà ai Vigili del Fuoco che si sono distinti nei giorni scorsi nelle operazioni di spegnimento degli incendi che hanno devastato nei giorni scorsi anche il territorio della provincia aretusea. Nella sezione speciale “Storia” del Premio Capo Passero riconoscimento al gruppo di ricerca delle Università di Catania e di Cadice per gli scavi effettuati, nel quadriennio 2019-2023, nel sito più antico di lavorazione del pesce nel Mediterraneo, situato nella zona archeologica di Scalo Mandrie, a Portopalo. Il team è composto da Daniele Malfitana (Dipartimento di Scienze

Umanistiche Università di Catania), Dario Bernal Casasola e Josè Juan Dìaz Rodriguez (Università di Cadice) e Antonino Mazzaglia (Cnr, Istituto di Scienze per il Patrimonio Culturale)

