Saranno il licatese Luca Potenze, beniamino del pubblico, e Massimo Giunta ad affrontarsi in finale per la conquista del torneo internazionale di tennis, “Città di Caltanissetta”, secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

Un atto conclusivo tutto italiano in programma per domenica 7 giugno alle ore 18. Differenti le strade percorse dai due atleti per guadagnare l’accesso alla finalissima.

Luca Potenza (numero tre del tabellone) ha sconfitto, nel derby dell’amicizia, il palermitano Gabriele Piraino (numero due del tabellone), alla fine del match più lungo della manifestazione, 3 ore e 18 minuti, di una battaglia agonistica che ha entusiasmato il pubblico. Coinvolgente il lungo abbraccio che i due tennisti si sono scambiati al termine della gara. Il vincitore si è imposto in rimonta per 2-1 (2-6, 6-4, 6-4). La contesa ha evidenziato la grande tenacia di Potenza, che dopo aver perso nettamente il primo parziale ha saputo recuperare imponendosi nei due set successivi.





Per descrivere l’intensità dell’incontro, raccontiamo del primo game del terzo set. Potenza va sotto 40 a 0, recupera ed insieme a Piraino danno vita ad game infinito, un’odissea tennistica durata oltre venti minuti. Undici volte si è arrivati ai vantaggi, undici volte il punteggio è tornato in parità. Nessuno dei due voleva cedere un centimetro: ogni scambio era una battaglia di logoramento. Alla fine, la resilienza di Potenza ha avuto la meglio, chiudendo il game dopo aver respinto ogni assalto in una bolgia di tensione e tripudio del pubblico. Il vincitore ha fine gara ha dichiarato: “Non è stata una partita facile, specialmente a livello emotivo. Ci sono stati dei momenti dove abbiamo anche scherzato per sdrammatizzare un po’.





Credo sia stata una partita di livello molto alto, ci siamo dati a vicenda filo da torcere e spero sia stato un bello spettacolo per questo pubblico. In finale ce la metterò tutta per vincere ma non sarà facile, Massimo Giunta per adesso sta giocando un ottimo tennis”.

Massimo Giunta, invece chirurgico e preciso, ha messo fine ai sogni del francese Alexander Reco che proveniva dalle qualificazioni, con un perentorio 61 64 in 69 minuti. L’italiano ha dimostrato un evidente superiorità tecnica ed una solidità mentale ineccepibile, come hanno anche confermato le sue dichiarazioni: “Questo successo ha due ingredienti, l’atteggiamento e la costanza del lavoro di questi giorni”.





Il tabellone del doppio ha visto trionfare la coppia composta da Thomas Fancutt e Ajeet Rai. Il duo, accreditato della testa di serie numero 3, ha conquistato il titolo battendo in finale Alessandro Coccioli e Lorenzo Lorusso. Il match conclusivo si è chiuso con il punteggio di 6-4, 7-6(6). I vincitori, estremamente soddisfatti hanno evidenziato. Il neozelandese Ajeet Rai: “E’ stato un torneo fantastico. Questo è il mio in Italia, e con Tom qui, è stato emozionante il risultato ottenuto, e ci stiamo anche divertendo tantissimo. Caltanissetta è interessante, l’ospitalità del TC è stata eccellente. C’è sempre stato un pubblico così numeroso, anche se stasera tifavano per i nostri avversari che erano italiani, ma era è stato comunque molto divertente giocare. Spero di tornare”. L’australiano Thomas Fancutt: “Abbiamo deciso di venire qui all’ultimo momento. E ho chiesto ai giocatori cosa ne pensassero di questo posto e mi hanno detto che, sai, dovresti metterti alla prova. E sì, hanno avuto ragione. Il circolo del TC Caltanissetta è fantastico”.

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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