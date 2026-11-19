Palermo 19 novembre 2026 – Rafforzare i collegamenti di trasporto pubblico locale tra Cinisi, Terrasini e l’aeroporto “Falcone e Borsellino”. Lo chiedono la Cgil Palermo, insieme alle categorie Filt Cgil e Flcams Cgil, a nome dei tantissimi lavoratori e lavoratrici che ogni giorno sono impegnati all’aeroporto e nelle attività produttive dell’indotto e che per raggiungere il posto di lavoro sopportano spese che incidono pesantemente sui bilanci familiari.

Cgil, Filcams e Filt hanno chiesto un incontro urgente all’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per garantire collegamenti accessibili, stabili e adeguati alle esigenze di mobilità del personale aeroportuale e delle comunità locali, riducendo la necessità di ricorrere al mezzo privato.

“L’aeroporto – dicono i segretari Cgil Palermo Dario Fazzese, Filt Cgil Palermo Fabio Lo Monaco e Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello – rappresenta uno dei principali poli occupazionali della provincia di Palermo, con personale impegnato nelle attività aeroportuali, nei servizi di assistenza a terra, nella sicurezza, nelle pulizie, nella ristorazione, nelle attività commerciali e nei servizi collegati. Si tratta di lavoratrici e lavoratori sottoposti a un’organizzazione del lavoro articolata su turni, anche nelle prime ore del mattino, nelle fasce serali e notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi. La difesa del salario reale, in un contesto caratterizzato dal costo della vita e del carburante, passa anche attraverso il rafforzamento dei servizi pubblici essenziali”.

Tra le richieste: il potenziamento delle corse giornaliere tra Cinisi, Terrasini e l’Aeroporto Falcone Borsellino, in entrambe le direzioni, con un ampliamento delle fasce orarie, soprattutto al mattino presto, nelle ore serali e notturne, per garantire collegamenti compatibili con i turni di lavoro. La continuità del servizio durante tutto l’anno. La rimodulazione degli orari e dei percorsi in base alle esigenze dei lavoratori e del territorio. L’introduzione di agevolazioni tariffarie e abbonamenti a costo ridotto.

“L’obiettivo è avviare un confronto per individuare soluzioni concrete, risorse e tempi certi per gli interventi richiesti – aggiungono Fazzese, Lo Monaco e Aiello – La crescita dell’aeroporto deve essere accompagnata da un sistema di trasporto pubblico capace di rispondere alle esigenze di chi quotidianamente vi lavora e delle comunità che vivono nei territori limitrofi”.

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