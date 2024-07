Tutto pronto per il secondo appuntamento di Favole, fiabe e altri racconti. Sempre il Giuseppe Di Stefano, martedì 16 luglio, alle 21:00, ospiterà il concerto Omaggio a Francis Poulenc e George Gershwin, pensato per celebrare due grandi figure del Novecento musicale: ricorrono quest’anno, infatti, il 125° anniversario della nascita del pianista francese e i cento anni dell’opera “Rhapsody in Blue” del compositore statunitense. Accompagnati dall’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale e diretti da Alberto Maniaci, al pianoforte si esibiranno Walter Roccaro – direttore artistico dell’Ente, in un omaggio gratuito – e il giovane Giulio Potenza, talento italiano riconosciuto a livello internazionale, che eseguiranno Sinfonietta – FP 141 (Allegro con fuoco, Molto vivace, Andante cantabile, Très vite et très gai) e il Concerto per due pianoforti e Orchestra FP 61 (Allegro ma non troppo, Larghetto, Allegro molto) di Poulenc; nonché Franco Foderà che interpreterà la celebre composizione di Gershwin.

«Ricorrono quest’anno – dichiara il Direttore artistico Walter Roccaro – queste due grandi celebrazioni di queste due grandi figure del Novecento musicale che rappresentano, perfettamente, l’unione del “vecchio mondo” e il “nuovo mondo”, intesi come stili compositivi. Gershwin riuscì a realizzare una sintesi tra il Jazz di matrice afroamericana degli anni Venti e la musica colta mentre Poulenc quella tra lo stile classico e quello della Belle Époque parigina».

Inoltre, al botteghino di Villa Margherita (Viale Margherita 1), aperto dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, oltre ai biglietti (acquistabili fino a un’ora prima dall’inizio dello spettacolo, fatta eccezione nel caso di esaurimento posti), sarà ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti Risonanze del Chiostro, disponibile fino al 3 agosto e comprensivo dei sei spettacoli che si terranno tra agosto e settembre all’interno del Chiostro di San Domenico (settore unico 60,00 €) e il Concerti senza confini, disponibile fino al 2 novembre e comprensivo di due spettacoli che si terranno al Tonino Pardo tra novembre e dicembre.

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto.

