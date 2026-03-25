I Leoni Sicani cedono a Bareggio e Treviso dopo due gare giocate a viso aperto. L’11 aprile la grande sfida casalinga contro Udine.

Il campionato di Serie A2 di Powerchair Hockey si conferma di altissimo livello e ricco di emozioni. Nel weekend di gare del 21 e 22 marzo, i Leoni Sicani hanno dato vita a due sfide intense e spettacolari contro avversari di grande caratura. Nonostante il massimo impegno e due ottime prestazioni sul fronte offensivo, la formazione giallo-verde ha dovuto cedere il passo ad ASD Bareggio Wolves e Treviso Bulls, due squadre che si sono dimostrate solide, lucide e ben organizzate sul parquet di casa.





Sabato pomeriggio, 21 marzo, al Centro Sportivo Facchetti, i Leoni hanno affrontato il Bareggio in un match giocato a ritmi altissimi da entrambe le formazioni. I padroni di casa hanno disputato un’ottima gara, riuscendo a imporsi per 13-9 al termine di un confronto vivace. L’attacco siciliano ha comunque risposto colpo su colpo, mostrando tutto il proprio potenziale e trovando la via della rete con grande continuità contro un’ottima difesa.

Domenica mattina, 22 marzo, a Lancenigo, è andata in scena un’altra bellissima battaglia sportiva contro i Treviso Bulls. La formazione trevigiana ha gestito il campo con intelligenza vincendo per 12-8, ma i Leoni Sicani meritano un grande applauso per la tenacia dimostrata: hanno lottato su ogni singola pallina fino alla sirena finale, segnando altre otto reti e non accusando mai il peso delle fatiche del giorno precedente. Una prova di grande carattere contro un avversario di assoluto valore.





Diciassette gol segnati in due trasferte consecutive sono un segnale estremamente positivo: l’attacco c’è, la squadra costruisce e il gruppo è compatto.

Archiviato un weekend all’insegna del bel gioco, i Leoni sono già pronti a riaccendere i motori. Il prossimo appuntamento è di quelli da segnare in rosso sul calendario: sabato 11 aprile la squadra tornerà a riabbracciare il proprio pubblico per un doppio, entusiasmante confronto contro i Friul Falcons Udine.

Sarà l’occasione perfetta per riempire gli spalti e far sentire tutto il calore di casa alla squadra. Il campionato è avvincente, la competizione è alta e i Leoni sono pronti a dare spettacolo davanti ai propri tifosi.

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