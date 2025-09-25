Dietro l’immagine di eccellenza del primo datore di lavoro in Italia, con circa 119.000 dipendenti, si nasconde un sistema di precarietà che viola i diritti e la dignità dei lavoratori. La conferenza stampa «Precari a vita» – Il volto nascosto di Poste Italiane, che si terrà martedì 30 settembre, dalle 14:30 alle 15:30, alla Camera dei Deputati, accenderà i riflettori su questo fenomeno.

Promosso dalla parlamentare Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle, l’evento esaminerà le gravi problematiche del settore del recapito postale: dalle difficili condizioni di lavoro dei giovani precari agli allarmanti numeri di infortuni, in un contesto in cui la stabilità è per pochi e la precarietà è per tutti.





La conferenza stampa darà voce a chi ha vissuto in prima persona queste drammatiche condizioni: un ex lavoratore, un avvocato che affronterà le implicazioni legali e i diritti negati, un giornalista autore delle inchieste di Report sulla situazione di Poste Italiane. Ci sarà inoltre una testimonianza toccante: quella del padre di un giovane ragazzo tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro. La sua presenza ricorda che dietro ogni statistica ci sono vite umane e drammi reali.





L’incontro vuole essere anche un appello all’azione. La politica ha il dovere di intervenire su un sistema di precarietà che pervade il Paese reale, di cui un’azienda strategica come Poste Italiane, controllata direttamente dallo Stato, è un chiaro esempio. L’intervento del Governo e del Parlamento è fondamentale, ma la sua efficacia dipende dalla partecipazione dei lavoratori.

Per questo motivo, la presenza di ognuno è decisiva: è proprio ciò che dà valore e forza alle denunce, dimostrando che dietro i numeri ci sono storie e vite da tutelare. Solo così si potrà avviare un vero cambiamento per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti.

