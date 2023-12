Premiato l’energy manager della Regione Sannasardo, le congratulazioni di Schifani

di Press Service

02/12/2023

L’ingegnere Roberto Sannasardo è vincitore del Premio energy manager 2023 per la Pubblica amministrazione. Il riconoscimento è stato assegnato oggi a Roma dalla Fire, Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia. Al professionista siciliano, che è attualmente energy manager della Regione Siciliana, sono giunte le congratulazioni del governatore dell’Isola Renato Schifani.

«Sannasardo con il suo operato – ha affermato il presidente Schifani – ha dato prova di distinguersi nel complesso processo di transizione energetica che ci vede impegnati come Regione Siciliana e ha saputo anche raccontare le azioni messe in atto che vanno in questa direzione. Un plauso a lui, alla sua competenza e alla voglia di mettersi in gioco in un ruolo sempre più attuale e centrale di promozione dell’energy management e dell’uso razionale dell’energia».

