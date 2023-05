Si terrà domenica prossima alle ore 19, all’Urban Center di via Nino Bixio 1, la XVI edizione del Premio Musicale, intestato al noto maestro siracusano Corrado Maranci.

Patrocinata dal Comune, la manifestazione è organizzata all’Associazione Musicale “Cori di Val d’Anapo”, presieduta da Tonino Bonasera, cantante di musica popolare e protagonista di numerose tournée in tutto il mondo, coadiuvato dallo scrittore Corrado Di Pietro, nella qualità di direttore artistico.

Anche quest’anno i riconoscimenti sono andati a rinomati artisti del panorama musicale regionale e nazionale: il compositore e chitarrista Tom Sinatra, per la musica world; il fisarmonicista Ivano Biscardi, per la musica classica; il cantante e batterista Roberto Catanzaro, per la musica leggera; il sassofonista Fabio Tiralongo, per la musica jazz; il virtuoso del pianoforte Antonio Canino; la cantante Giusy Schilirò, per la musica popolare; il soprano Marianna Cappellani, per la musica lirica; il gruppo folkloristico Palmarum Insula, per la musica folk; il pianista William Leni, per la musica classica.

Il Premio Maranci Giovani è andato al giovanissimo batterista siracusano Anthony Gianni. Il premio speciale per il teatro e il cinema è stato assegnato all’attore e regista Bruno Torrisi.

La cerimonia di premiazione sarà condotta dalla storica presentatrice del Premio, Denise Spicuglia.

