Per una banale svista uno studente palermitano di 17 anni si è ritrovato nella categoria professionisti al concorso nazionale Trinacria per acconciatori ed estetisti che si è svolto nei giorni scorsi a Catania. Contro ogni pronostico, il ragazzo palermitano, Paolo Mannone dell’ente Ted Formazione, si è classificato al secondo posto nella categoria “bridal romantica su testina”, realizzando un’acconciatura da sposa su manichino.





È successo alla nona edizione del concorso nazionale organizzato dalla Uaami, l’Unione artistica acconciatori misti italiani, in partenariato con Ars – Centro di Formazione Professionale. Centinaia i partecipanti che si sono sfidati negli ambiti di estetica (make-up e nails) e di acconciatura (maschile e femminile).





Ottimi risultati per i ragazzi dei corsi Iefp, per l’obbligo d’istruzione, dell’ente Ted formazione, presieduto da Toni Marfia. Nella sezione acconciatura, “Raccolto di sera”, quarto posto per Giulia Ferraro e sesto posto per le giovani Melissa Pirrello e Farah Ben Khadija. Nel concorso estetista ottimo secondo posto per Alice Palazzolo, nella sezione stiletto. Sul podio anche Francesca Costantino con un eccellente terzo posto nel “make up teatrale”. Sesto posto infine per Gaia Bambolino nella sezione “stiletto”. Quarto posto per Miriam Amato della sede di Carini nella categoria Nails one to one.





Ottime performance per Irene Pilo nella “School Academy”, Matteo Romagnolo, Andrea Naimi e Manuel Filippone nel “ciuffo graffiato con riga” e per Gaia Taormina nella sezione “Modella”. Ad accompagnare i ragazzi i docenti di parrucchieria Santo Romagnolo, Gaia Tomasello, Franco Lo Coco, Teresa Abbate e i docenti di estetica Antonella Clemente, Alessandra Scavo e Marilena Guastella.

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