La Città di Cefalù è stata scelta tra le amministrazioni finaliste per il premio nazionale legato alla sostenibilità ambientale e ai progetti della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

Cefalù è in finale, nella categoria pubbliche amministrazioni, insieme all’Università di Pavia, al Comune di Novara e al Comune di Capannori e della rete dei Comuni sostenibili del Lazio.

“Anche quest’anno – recita la nota di motivazione alla finale – partecipa alla XIV edizione di questa importante campagna europea con una serie di iniziative volte alla riduzione e al riciclo dei rifiuti. Il Comune coinvolge il mondo delle scuole e delle associazioni con azioni concrete di sensibilizzazione”.

Il progetto, a novembre 2022, oltre alla pulizia delle spiagge e a interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti come quello per lo smaltimento degli oli esausti, ha consentito la realizzazione di un significativo baratto tessile per il recupero degli abiti e anche la piantumazione di cento ulivi, oltre a iniziative pratiche volte al riciclo utile dei rifiuti.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.