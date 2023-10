Il Sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta, insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Marilena Miceli, ha voluto complimentarsi a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità canicattinese, con la sua giovane concittadina Iris Randazzo, del 4° A del Liceo delle Scienze Applicate presso il locale Liceo Scientifico, che lo scorso lunedì 9 ottobre 2023, ha ricevuto, nella Sala Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa, il Premio “Nicholas Green” sulla donazione di organi e tessuti per l’anno scolastico 2022-2023.

La giovane studentessa canicattinese era accompagnata dalla docente Barbara Sai, supervisore del suo elaborato “Un dono per la vita”, e dalla Dirigente scolastica prof.ssa Rita Spada.

Un cuore anatomico chiuso in pacchetto regalo legato da un nastro e circondato da fiori, questo il progetto realizzato da Iris Randazzo che le è valso il prestigioso premio intitolato al piccolo Nicholas Green, il bambino americano di sette anni morto l’1 ottobre del 1994, dopo che il 29 settembre mentre viaggiava con la famiglia diretto in Sicilia la sua auto venne crivellati di colpi da alcuni rapinatori lungo l’autostrada Salerno – Reggio Calabria.

I genitori, con un grande gesto di altruismo, donarono gli organi del piccolo Nicholas e a beneficiarne furono sette italiani, contribuendo così a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della donazione di organi.

Un tema sociale e solidale di grande attualità, molto caro all’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni e al Sindaco Paolo Amenta, anche nella sua veste di Presidente regionale dell’Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani, che anche quest’anno a livello nazionale ha lanciato l’appello a favore delle donazioni di organi e tessuti, affiancando il Ministero della Salute, in occasione della 26° Giornata nazionale per le donazioni del 16 aprile.

«È sempre motivo di orgoglio per l’amministratore pubblico di una comunità, così come per le famiglie e la scuola di appartenenza – hanno detto il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Marilena Miceli – sapere che un proprio concittadino, in questo caso Iris Randazzo, a cui porgiamo le congratulazione dell’Amministrazione e di tutta la nostra Comunità, anche a nome del Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo, ha ricevuto un premio di grande prestigio come il “Nicholas Green” su un tema sociale che investe l’intera collettività. Perché la scelta della donazione di organi e tessuti, anche se può sembrare un semplice atto individuale è invece un forte gesto collettivo di fiducia e responsabilità. Non a caso come Sindaci sosteniamo con l’Anci questa campagna di sensibilizzazione alla donazione con lo slogan “Dichiara il tuo SI in Comune” al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Un gesto che salva vite umane e ridà speranza ad altre persone, grandi e piccini».

Una scatola di vetro fragile, quella realizzata da Iris Randazzo, tanto quanto l’organo racchiuso, una teca che appare come qualcosa di pregiato, al cui interno c’è il cuore emblema della vita, essa stessa unica e preziosa.

«La teca come un regalo – spiega la giovane studentessa canicattinese – assume un secondo significato, che riprende proprio il donare un organo, come se questo gesto fosse come fare un regalo a qualcuno con le famiglie come da diverso, quello di una seconda possibilità. Anche i fiori che escono dalle arterie simboleggiano un nuovo inizio, la rinascita. Infatti le piante ci danno l’ossigeno e ci aiutano a mantenerci in vita, sono come degli aiutanti per i nostri polmoni e per il resto dei nostri organi. Le persone dovrebbero capire di più l’importanza della donazione degli organi, dalla morte deriva la vita e dalla vita la morte, sta all’uomo la scelta di far continuare qualcosa o lasciarla andare».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.