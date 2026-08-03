​L’Avv. Santina Caffo, Vicecomandante della Polizia Locale di Misterbianco, insignita della Menzione Speciale alla XIII Edizione del Premio “Re d’Argento”

Si è svolta, domenica 2 agosto 2026, nella cornice di Piazza “Maria Ss.ma Immacolata” a Dagala del Re, la XIII Edizione del Premio “Re d’Argento”, evento promosso dall’Associazione Culturale “Mondo Aperto ONLUS”.

​Tra i momenti di maggiore rilievo della cerimonia, grande risalto ha avuto il conferimento dell’Attestato di Menzione Speciale per il Senso del Dovere e l’Impegno Civile all’Avv. Santina Caffo, Vicecomandante della Polizia Locale di Misterbianco.





​Il riconoscimento è stato assegnato per la costante dedizione, l’alto senso del dovere e la straordinaria professionalità profusi quotidianamente al servizio della legalità e della sicurezza della comunità. Forte di oltre 25 anni di carriera, l’Avv. Caffo si distingue non solo per il rigore e l’efficacia operativa nella Polizia Locale, ma anche per il suo ruolo di rilievo a livello nazionale quale Coordinatrice Nazionale Donne Polizia Locale all’interno dell’associazione OPL Osservatorio per la Polizia Locale.





​Figura d’eccellenza capace di coniugare con rara sensibilità l’autorità del ruolo istituzionale e la vicinanza ai cittadini, è una stimata formatrice di personale di Polizia Locale e una voce autorevole nel contrasto alla violenza di genere, al bullismo e al cyberbullismo. Il suo impegno divulgativo — sviluppato attraverso convegni, interventi nelle scuole, la partecipazione a programmi TV e una spiccata capacità di tradurre la complessità del diritto in messaggi di alto impatto sociale — ne fa un punto di riferimento fondamentale per la comunità.

​Il profilo dell’Avv. Caffo si arricchisce inoltre di un profondo impegno in ambito culturale. Nota per la sua sensibilità intellettuale e la passione per la cittadinanza attiva, è un’apprezzata curatrice di recensioni in occasione di presentazioni letterarie e lanci di libri, promuovendo la cultura come fondamentale strumento di crescita civile.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.