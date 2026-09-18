Palermo celebra ancora una volta la musica, la cultura e la tradizione siciliana con la XXV edizione del Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara, in programma domenica 20 settembre alle 20,30 al Giardino dei Giusti, in via Alloro 90. La manifestazione, organizzata organizzato da Conca d’oro e centro studi tradizioni popolari Alberto Favara, rappresenta un appuntamento ormai consolidato per rendere omaggio alla memoria di Rosa Balistreri e Alberto Favara e, allo stesso tempo, valorizzare personalità che hanno dato un contributo significativo alla musica, alla cultura e alla conoscenza della Sicilia.





Alla serata sarà presente il presidente dell’associazione, Mario Modestini, mentre a condurre l’appuntamento sarà Elena Pistillo. Nel corso della manifestazione saranno consegnati i riconoscimenti a otto protagonisti del mondo artistico e culturale, scelti per il loro percorso e per il legame, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, con la tradizione musicale e culturale siciliana.

Il Premio Rosa Balistreri, nato nel 1991, sarà assegnato a Giusy Schilirò, artista che ha saputo fare propria la lezione di Rosa Balistreri, interpretandone il repertorio con sensibilità e riconoscimenti, e a Paolo Licata, regista cinematografico, sceneggiatore e montatore, autore tra l’altro del mediometraggio The Novel e della pellicola Picciridda, fino al film L’amore che ho, dedicato alla vita di Rosa Balistreri.





Il riconoscimento andrà inoltre a Roberta Sava, cantante jazz che ha coltivato nel tempo talento, studio e passione, distinguendosi per una cifra interpretativa capace di richiamare le grandi voci della tradizione jazz, e a Gaetano Basile, scrittore e narratore della Sicilia, particolarmente apprezzato per la capacità di raccontare Palermo, i suoi uomini, i suoi tesori, i suoi piaceri e i suoi misteri attraverso una narrazione ricca di memoria e suggestioni.

Tra i premiati figura anche Giuseppe Cantavenere, che ha lavorato per tredici anni gomito a gomito con Rosa Balistreri e che, attraverso il proprio lavoro, ha contribuito alla realizzazione di cinque opere teatrali della grande artista siciliana. Il premio sarà conferito anche a Jessica Nuccio, giovane soprano palermitana che ha portato la propria voce su importanti palcoscenici lirici nazionali e internazionali, tra i quali il Teatro San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia e il Teatro alla Scala di Milano.





Il Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara riconoscerà inoltre il percorso del maestro Gaetano Colajanni, musicista, compositore e direttore d’orchestra, definito nella motivazione del premio “Maestro dei maestri”. Nel corso della sua carriera ha insegnato, concertato e diretto musica da camera, concerti per solisti e orchestra, sinfonie, melologhi e opere liriche in diversi Paesi del mondo, fondando anche l’Accademia musicale siciliana.

Infine, il Premio Speciale Alberto Favara sarà assegnato a Giulia Sarno, studiosa che unisce la ricerca etnomusicologica all’attenzione per i fenomeni sonori del presente. Autrice di studi che spaziano dalla storia della musica elettronica sperimentale alle pratiche del tifo calcistico organizzato, Sarno ha dedicato particolare attenzione alla ricerca sulle fonti musicali storiche. Tra i suoi contributi figura Una storia di Tempo Reale, monografia dedicata alla vicenda di uno dei più significativi centri italiani di ricerca musicale della seconda metà del Novecento.





Una serata, dunque, che nel nome di Rosa Balistreri e Alberto Favara rinnova il legame tra memoria, musica, ricerca e identità siciliana, mettendo insieme artisti, studiosi e personalità che, attraverso percorsi diversi, continuano a contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’Isola.

L’ingresso è libero. In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno al coperto presso la vicina Chiesa di Santa Maria degli Angeli alla Gancia, in via Alloro 6.

L’Alloro Fest si avvale del sostegno di una ricca rete di top partner tra cui Enel, Comune di Palermo, Agius, MA’MA Conca d’Oro Viaggi, Legacoop Sicilia, Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, Fondazione Ignazio Buttitta, Lions Leoni, ristorante A’Nica, ristorante Quid, U.Gri, Usef e Centro Diaconale – Istituto Valdese La Noce.

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