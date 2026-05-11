Dal 12 al 14 maggio 2026 la classe 3B dell’Istituto Comprensivo San Francesco-Capuana di Gela, vincitrice della I edizione del Premio Nazionale “Verga-Capuana”, sarà protagonista di un viaggio di istruzione nei luoghi simbolo del Verismo, tra Vizzini, Mineo e Licodia Eubea.

Il viaggio premio nasce come riconoscimento per il prestigioso risultato ottenuto dagli studenti, che si sono aggiudicati il primo premio assoluto della prima edizione del concorso, distinguendosi per sensibilità, capacità espressiva e attenzione al patrimonio letterario siciliano. Un risultato che assume un valore ancora più significativo perché lega il percorso scolastico alla memoria culturale dell’isola, attraverso le figure di Giovanni Verga e Luigi Capuana, padri e protagonisti della grande stagione verista.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione promosso dal Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana – I luoghi del Verismo, che unisce i Comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea in un itinerario culturale dedicato alla letteratura, alla memoria, all’identità dei territori e alla riscoperta dei luoghi che hanno ispirato alcune delle pagine più importanti della narrativa italiana.

La prima giornata del viaggio si svolgerà a Vizzini, con un momento di accoglienza istituzionale nell’Aula Consiliare del Comune, pensato come occasione di incontro tra gli studenti, le istituzioni e la comunità locale. Sarà un momento simbolico e significativo, nel cuore del paese legato alla figura di Giovanni Verga, per celebrare il valore della scuola, della cultura e della partecipazione dei giovani alla vita dei territori.

Il percorso proseguirà poi nella seconda giornata a Mineo, città natale di Luigi Capuana, dove gli studenti potranno avvicinarsi ai luoghi legati alla memoria dello scrittore e al contesto culturale che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del Verismo. La terza giornata sarà dedicata a Licodia Eubea, altra tappa fondamentale dell’itinerario, con percorsi guidati tra territorio, memoria e patrimonio culturale.

Il viaggio non sarà soltanto una visita didattica, ma un’esperienza di conoscenza e appartenenza: un’occasione per trasformare il premio ricevuto in un cammino reale attraverso i luoghi della letteratura, dove le parole di Verga e Capuana incontrano paesaggi, comunità, tradizioni e storie ancora vive.

Attraverso questa iniziativa, il Premio Nazionale “Verga-Capuana” conferma la propria vocazione educativa e culturale: avvicinare le nuove generazioni alla letteratura non come materia distante, ma come strumento per leggere il territorio, comprenderne l’identità e riconoscere il valore della memoria collettiva.

Il viaggio della classe 3B rappresenta così un momento di festa e di crescita, ma anche un segnale importante: la cultura può diventare esperienza, incontro, scoperta. E i luoghi del Verismo possono continuare a parlare ai giovani, aprendo nuove strade di conoscenza, consapevolezza e bellezza.

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