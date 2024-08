Superato il decimo anno ancora con un grande successo di partecipazione, questa mattina è stato presentato al Comune di Canicattini Bagni, alla presenza del Sindaco Paolo Amenta e della Giunta comunale, l’11° edizione di “Lap-idèo”, il workshop internazionale d’Arte curato dall’Agriturismo Stallaini di Loredana, Rosario e Manuela Sarcià, che dal 18 al 25 agosto 2024 vede sugli Iblei artisti (scultori, pittori, fotografi, musicisti, attori, poeti e scrittori) provenienti da varie parti del mondo per valorizzare il territorio ibleo e la provincia di Siracusa.

Il tema di quest’anno dell’appuntamento culturale che vede il sostegno dei Comuni di Canicattini Bagni e di Noto, e la collaborazione degli artisti dell’Atelier Skulpt 303 di Montrèal, nel Québec, è “La Cava dei profumi”, e trae ispirazione dalla trasmissione televisiva Geo di Rai3, che ha dedicato ampio spazio a questo luogo incantevole della Cava Stallaini, tra Canicattini Bagni e Noto, nella Riserva Orientata di Cava Grande del Cassibile.

La famiglia Sarcià, custode di questo angolo di paradiso, continua a mantenere viva l’atmosfera e la biodiversità unica della Cava, attirando spiriti liberi e creativi da tutto il mondo.

«Chi ha avuto la fortuna di soggiornare a Stallaini – ha detto Loredana La Bianca-Sarcià – ha potuto godere delle fresche essenze profumate della ricca biodiversità presente nella Cava Stallaini. I profumi delle innumerevoli specie di fiori selvatici e piante aromatiche si mescolano con quelli della vita quotidiana, riportando alla memoria i racconti dei nonni e un passato di povertà ma di grande dignità».

Da quest’anno poi gli artisti contribuiranno ad arricchire il finissage del 25 agosto anche in remoto.

«Gli artisti di Atelier Skulpt di Montreal che collaborano da anni con Lap-idèo – ha aggiunto Manuela Sarcià – che avevano espresso il desiderio di tornare, hanno trovato un modo innovativo per partecipare nonostante gli ostacoli della distanza. Le loro opere, inviate in video o foto, saranno esposte insieme a quelle degli artisti presenti, rendendo così l’appuntamento conclusivo di domenica 25 ago-sto un evento imperdibile».

Un evento che sempre più si fa spazio nel panorama culturale ed artistico internazionale, che contribuisce a promuovere e valorizzare luoghi di grande pregio storico e naturalistico di un territorio, già riconosciuto patrimonio Unesco, tra Siracusa, Noto, Pantalica, Palazzolo, al centro del quale si trova Canicattini Bagni, come sottolinea il Sindaco Paolo Amenta, che con il collega di Noto, Corrado Figura, sostengono Lap-idèo.

«È straordinario come da piccole realtà e borghi come Canicattini Bagni, grazie alla bellezza dei suoi paesaggi, ad una natura incontaminata ricca di biodiversità, alla sua storia millenaria e ad un vasto patrimonio di tradizioni, prendono vita iniziative culturali che valorizzano e invitano il mondo a conoscere un territorio unico nel suo genere – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta, Presidente regionale di Anci Sicilia, l’Associazione dei 391 Comuni siciliani –. Siamo onorati di sostenere sin dalla sua nascita un appuntamento artistico come Lap-idèo, diventato una vetrina internazionale che contribuisce a mettere in mostra questi luoghi a noi cari e, come nel caso di Canicattini Bagni, fa innamorare tanti cittadini europei e di oltreoceano che qui si stanno trasferendo e prendono casa».

E Lap-idèo continua a dimostrare che la passione condivisa per l’arte può superare qualsiasi ostacolo, creando inclusione e crescita. L’energia benefica della Cava dei profumi renderà anche questa 11° edizione un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori, con un programma ricco di attività, inclusi laboratori per i più piccoli grazie alla collaborazione con la Direttrice della Biblioteca comunale canicattinese “G. Agnello”, Paola Cappè, e con Rossana Geraci di “Città Educativa” del Comune di Siracusa, che martedì 20 agosto, alle ore 17:00, impegneranno i più piccoli nel laboratorio sensoriale “Un insolito erbario” con letture, natura, creatività e motricità fine, in uno dei luoghi più suggestivi del va-sto patrimonio paesaggistico dell’altopiano ibleo.

Tanti gli artisti che in questa edizione 2024, che oltre ai Paesi Europei, all’America e al Canada si apre anche al Giappone, hanno dato la loro adesione e dal 18 al 25 agosto vivranno un’esperienza unica che sta sempre più contribuendo a far crescere il già vasto Parco artistico di Cava Stallaini, tra di essi: Gianni Andolina; Lorenza Tiralongo; Pino Parisi; Rita Giliberto; Paolo Caldarella; Flavia Massara; Salvo Pirruccio; Luigi Fatuzzo; Lauz; Suzanne Cloutier; Lysanne Morisette; Martin Aubin; Matteo Cavarra; Noy Hood; Alvice Cartelli; Fulvia Morganti; Alison Shanks; Pierre Mura; Bruno Castobello; Lucia-no Zapata; Shiori Ota.

