Due giornate dedicate al gluten free per fare corretta informazione e per sensibilizzare il pubblico e gli operatori del settore alimentare su una patologia che interessa quasi 18 mila siciliani. La nostra regione è infatti la sesta in Italia per numero di celiaci. Gusto e benessere andranno in scena a Sortino, in provincia di Siracusa, il 16 e il 17 settembre prossimi per accendere i riflettori sulla Celiachia e più in generale sull’intolleranza al glutine. La manifestazione, l’unica in Sicilia, è diventata un punto di riferimento per il settore alimentare legato ai celiaci.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive – (Iniziativa “Sicilia che piace”), è promosso da Ermes Comunicazione, Cna, Comune di Sortino, in collaborazione con Aic, l’Associazione italiana Celiachia, e Asp, è stato presentato all’Ermes Space di Siracusa.

“Siamo felici di poter presentare un evento – spiega Silvia Spadaro, Presidente Ermes Comunicazione – che coniuga eccellenze enogastronomiche senza glutine e non solo, la nostra terra ed i nostri talenti. Produzioni a km O realizzate da imprenditori siciliani che hanno scommesso sul mondo del senza glutine per ampliare la propria offerta. L’evento punterà sulla promozione di un paniere agroalimentare di prodotti food& beverage, attraverso un expo ed un programma di laboratori del gusto che spiegano l’origine del prodotto, le modalità di lavorazione e le peculiarità. Affiancato a tutto questo, un programma di intrattenimento con un contest fotografico ed attività di turismo esperenziale per promuovere il nostro territorio. Infine, un’ app dedicata al senza glutine completa il progetto che verrà ripetuto negli anni a venire”.

Il 16 e il 17 settembre a Sortino si riuniranno artigiani, imprenditori, ristoratori, titolari di aziende gastronomiche siciliane, pasticcerie, con l’obiettivo di presentare prodotti gluten free ma anche per confrontarsi sulle azioni già avviate e quelle da avviare per accogliere al meglio e in assoluta sicurezza i celiaci.

“Ritorna una manifestazione antesignana nella sensibilizzazione alla celiachia – ha detto Rosanna Magnano presidente Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Siracusa – che rappresenta un evento unico nel panorama regionale. Anche quest’anno poniamo grande attenzione alla divulgazione ed alla conoscenza della celiachia e delle necessità del celiaco che mangia fuori casa. Questa manifestazione è solo un momento di un processo più ampio che ci vede impegnati nella diffusione della cultura dell’accoglienza in assoluta sicurezza per tutti coloro che hanno esigenze particolari. Dai corsi per gli operatori del settore, per rendere la nostra provincia ancora più preparata ed attenta alle esigenze dei celiaci, ai corsi per i ristoratori per la formazione sulla sicurezza nelle cucine, per evitare contaminazioni ed accogliere al meglio i celiaci, fino alla sensibilizzazione presso gli istituti scolastici”.

Il programma deI Gluten free days prevede show-cooking, laboratori, musica dal vivo, visite guidate, esposizioni ed escursioni con l’obiettivo di unire l’enogastronomia, il turismo esperienziale e la conoscenza delle ricchezze storiche, naturali e artistiche del territorio.

La manifestazione sarà inaugurata sabato 16 settembre alle ore 18 in Piazza Giovanni Verga, a Sortino, con l’apertura degli stand gastronomici e proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti.

Alla conferenza di presentazione dei Gluten free days era presente per l’Asp di Siracusa la dottoressa Enza D’Antoni che ha portato i saluti del Commissario straordinario, Salvatore Lucio Ficarra, mentre in collegamento c’era il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato. “Siamo lieti di ospitare e di avere dato vita, insieme al Cna, a questa manifestazione, voluta fin dalla prima edizione con l’intento di aggiornare i ristoratori e i proprietari di pubblici esercizi sulle problematiche della Celiachia – ha detto il primo cittadino di Sortino – Garantire un’alimentazione inclusiva è un obiettivo importante che può fare la differenza e rendere ancora più piacevole una cena con gli amici o un semplice aperitivo anche a chi deve scegliere prodotti gluten free”.

Per l’Associazione italiana Celiachia della Sicilia sarà presente a Sortino la consigliera e volontaria Miriam Forte che accoglierà i visitatori con omaggi e informazioni sulle attività dell’Associazione.

“Siamo orgogliosi del fatto che stia aumentando la sensibilità verso il problema della celiachia. Manifestazioni come queste sono importanti per far comprendere quanti passi avanti sono stati fatti e quanto lavoro viene svolto nell’interesse del celiaco”, ha commentato il Presidente di Aic

Sicilia Paolo Baronello.

A dare un ulteriore aiuto sono le App per celiaci che forniscono informazioni aggiornate nella ricerca di esercizi commerciali adatti o che comunque possono dare preziosi consigli sulla propria dieta. A completare il progetto sarà infatti la realizzazione di un sito web e di un’ App che uscirà ad Ottobre al servizio del mondo “senza glutine”. Un sistema permanente per informare, formare, sapere in tempo reale dove fare acquisti gluten-free essere informati sugli eventi e le ricette . Ed ancora esperti che rispondono a quesiti e forniscono consigli utili.

Previsti anche incontri di informazione rivolti alle scuole per un’azione di prevenzione e diffusione massiccia. Come dicevamo, la Sicilia è la quarta regione in Italia per numero di celiaci e si tratta di un numero in sensibile e continua crescita. Questo ha spinto molte aziende siciliane a riconvertirsi in una filiera innovativa e ad investire nella produzione di prodotti senza glutine che vengono esportati anche sul mercato nazionale ed internazionale con grandi risultati.

Ad ottobre altre due giornate saranno dedicate al gluten free e saranno rivolte agli studenti e alla formazione dei ristoratori. Ci sarà infine spazio per il Laboratorio del Gusto, in colloborazione con Slow Food Sicilia.

