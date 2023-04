Presentato a Palermo il progetto di telemedicina, lanciato da CNA

Pensionati nel territorio siciliano: in questa fase sono 250 le persone

destinatarie del servizio, la cui sperimentazione è stata avviata nelle

provincie di Catania, Agrigento e Siracusa. L’iniziativa è stata illustrata

nel corso dell’Assemblea regionale di CNA Pensionati, alla presenza del

Coordinatore nazionale, Filippo D’Andrea, dei vertici regionali, il

Segretario Mario Filippello e il Presidente Raimondo Augello, e del

Segretario e del Vicepresidente vicario di Cna Sicilia, Piero Giglione e

Giuseppe La Vecchia. Per l’evento sono intervenuti l’Assessore regionale

della Famiglia e Politiche Sociali e del Lavoro, Nuccia Nunzia Albano, il

Presidente della Commissione Legislativa “Attività Produttive”, Gaspare

Vitrano, e il Vicepresidente del Gruppo parlamentare del Pd all’Ars, Mario

Giambona. A garantire questa preziosa attività di assistenza sanitaria

integrativa, sotto il coordinamento di CNA Pensionati Sicilia, una serie di

qualificati partners: CNA Sicilia Servizi e Imprese, “Quvita Impresa”,

medici generici e medici specialisti volontari. L’obiettivo è fornire ai

pensionati, in gran parte soci della Confederazione, una sanità orientata

alla prevenzione, una cura più attenta, la creazione di fascicoli sanitari

individuali e la loro condivisione digitale in rapporto costante con i medici

di base. Ai pensionati, coinvolti nel progetto, vengono forniti degli

apparecchi elettronici “device”, che consentono automaticamente, con

semplicità, di rilevare alcuni parametri vitali: la pressione arteriosa, la

saturazione, la frequenza cardiaca, la sequenza respiratoria, la temperatura

corporea, la glicemia e l’elettrocardiogramma. I dati raccolti, dopo essere

stati registrati con le APP, vengono inviati nella piattaforma digitale,

creata da QUVITA: qui si formano le apposite cartelle cliniche digitali

personalizzate consultabili, che consentono la gestione di prescrizioni

mediche direttamente nella applicazione dello smartphone del pensionato,

di consultare il medico on line o in presenza. Il progetto parte dalla

premessa che, negli ultimi anni, i tagli economici indiscriminati effettuati

sulla sanità siciliana, hanno determinato la riduzione dei servizi erogati ai

cittadini, con diminuzione dei posti letto negli ospedali e chiusura di centri

ospedalieri e presidi territoriali. Nel periodo della pandemia si è

determinato un vero e proprio blocco dell’assistenza sanitaria ordinaria che

ha colpito i settori più deboli e fragili della società, in particolare gli

anziani e i pensionati. Sono state ridotte drammaticamente le visite

mediche domiciliari, insieme alle stesse prestazioni dei Centri Ospedalieri

dal blocco degli interventi e delle visite nelle strutture ospedaliere. Il

rilancio delle iniziative politiche della CNA Pensionati Nazionale per il

rispetto del diritto alla salute e la recente ricerca avviata sulla domanda e

sull’offerta di Telemedicina per i pensionati, hanno spinto la CNA Sicilia a

intraprendere l’avvio di nuovi servizi sanitari integrativi con nuove forme

di prestazione assistenziale in collaborazione con le istituzioni sanitarie

locali, in alcune aree territoriali della nostra regione, sperimentando con un

certo numero di soci pensionati nuove forme di prestazioni assistenziali in

collaborazione con le istituzioni sanitarie. Nella fase propedeutica si è

realizzata un’intensa attività formativa e informativa che ha preceduto

l’attivazione della piattaforma e delle APP sugli smartphone. La

formazione, fornita dalla società QUVITA e dalle strutture delle

associazioni territoriali CNA, ha dato ai pensionati coinvolti, ai loro

familiari, al personale di CTS, delle RSA e ai volontari competenze per

l’utilizzo del “device” e delle APP dei telefonini. A dicembre 2022 i

pensionati assistiti sono stati 190, nel mese di gennaio di quest’anno si è

passati a 250 pensionati assistiti. Circa 60 sono assistiti nelle strutture

residenziali per anziani, gli altri nelle proprie abitazioni.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.