Si è svolta ieri sera presso il “Circolo Nautico il Corallo” di Sciacca la presentazione del libro “Amunì – Let’s go” del giovane creativo castelvetranese Giacomo Moceri. L’evento, organizzato dall’Associazione L’AltraSciacca e Libreria Ubik, ha visto un folto pubblico composto da tanti seguaci della pagina social Siciliansay che raccoglie buona parte dei contenuti presenti nel libro.

Contenuti divertenti in cui Moceri ha cercato di tradurre in inglese modi di dire siciliani , anche quelli ritenuti intraducibili, contestualizzandoli in situazioni e scene di vita in cui ognuno di noi si può rivedere. La pagina risulta essere una delle più seguite sui social . L’evento, infatti, ha visto la community Igers Agrigento come media partner. Moceri , durante l’incontro moderato dalla vicepresidente de L’AltraSciacca Maria Grazia Catania, ha avuto modo di parlare della genesi del progetto e del legame con la sua terra. La presentazione è stata preceduta da un altro momento importante per L’AltraSciacca: l’assegnazione dei premi di qualità dell’ottava edizione della Caccia al Tesoro Fotografica LIFE – memorial Fabrizio Piro.

Oltre alle squadre premiate lo scorso 1 Settembre una giuria di qualità, composta da Ambra Favetta, Francesca Mannias e Nino Sabella, ha valutato l’aspetto qualitativo delle foto scattate durante la gara. La giuria ha decretato i vincitori dei premi “Foto più belle” e migliore “Foto a tema”. Ad aggiudicarsi il premio per le foto nel complesso più belle è stata la squadra “Akkura” composta da Mariangela Corona, Valeria Schittone, Davide Palermo e Ninni Guzzardo.

Il premio per la foto a tema più bella è andato alla squadra “Gli sposini” composta da Irene Leggio e Rosario Lacca. A questi si è aggiunto il premio assegnato dai local manager della community Igers Agrigento per la migliore foto instagram postata durante la Caccia al Tesoro. Il premio è andato alla squadra “Atelier 3010 Family” composta da Daniela Napoli, Salvatore, Adele e Lorenzo Chiarello.

Un premio speciale è stato anche assegnato dall’Associazione L’AltraSciacca alla squadra “Testa fra le nuvole” composta da Accursio Sclafani, Mohamed Ashraf Eslam, Vincenzo e Giuseppe Gennaro. L’AltraSciacca ha voluto consegnare loro un premio speciale per aver dedicato la foto a tema apertura alla delicata tematica delle Terme di Sciacca. Nello scatto, con una buona composizione fotografica, viene ritratta una simbolica catena umana che cerca di riaprire le nostre Terme. Uno spirito che non poteva passare inosservato e che quindi per L’AltraSciacca andava premiato, nella speranza che un po’ tutta la città possa tenere vivo lo spirito che l’ha contraddistinta durante la manifestazione dello scorso 6 Marzo.

A consegnare i premi Antonella Russo Piro ed il piccolo Giovanni, il presidente de L’AltraSciacca Stefano Siracusa, il presidente onorario de L’AltraSciacca Pietro Mistretta e l’Assessore alla Cultura Salvatore Mannino. Contestualmente alla premiazione è stato dato il via ufficialmente al Challenge Fotografico Instagram “LIFE is openness”, il contest fotografico social gratuito avente il tema dell’apertura. Il regolamento del challenge è disponibile sul sito de L’AltraSciacca.

Luogo: Circolo Nautico Il Corallo, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.