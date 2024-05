Il cartellone di “Milazzo Estate 2024” promosso dall’Amministrazione comunale diventa sempre più ricco dopo i periodi di magra e gli spettacoli presentati questa mattina dal sindaco Pippo Midili, nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno presenziato anche assessori e consiglieri, confermano l’intendimento dell’attuale Esecutivo di rendere la città sempre più attrattiva nel periodo estivo, grazie anche agli interventi infrastrutturali realizzati nel 2023 al Castello, dove è tornata ad esserci una tribuna da circa 2000 posti.



Un cartellone di prestigio focalizzato molto sui concerti, ma con conferma impor-tanti come il Mish Mash, i “Viaggi Notturni) al Castello e la seconda edizione di “Contaminazioni” presentata dall’associazione culturale “Immaginifico Errante” con la direzione artistica del milazzese Francesco Merrina , che rappresenta il più importante Festival di magia e circolo del Sud Italia.

“Innanzitutto abbiamo istituzionalizzato il marchio Milazzo per gli eventi estivi ¬– ha detto il sindaco Midili – in maniera tale da dare un’immagine molto definita della città – e poi abbiamo cercato di diversificare l’offerta, alzando anche l’asticella grazie anche alla collaborazione di impresari che cominciano a credere nelle potenzialità di Milazzo e della location per accogliere gli spettacoli”.

All’interno del cartellone anche i festeggiamenti per la festa del patrono Santo Stefano che vedrà nella prima serata l’esibizione, come ogni anno, delle band lo-cali, ma poi, il 30 agosto, la presenza a Milazzo di Paolo Belli accompagnato da ben 24 elementi d’orchestra e il giorno dopo (31 agosto) di Arisa. “Tre grandi se-rate gratuite per cittadini e visitatori – ha aggiunto il sindaco – con artisti di qua-lità che sono certo richiameranno in marina Garibaldi migliaia di persone come avvenuto con i “Tiromancino” e lo scorso anno con Clementino”.

Ad aprire la stagione delle manifestazioni, sarà il 12 e 13 giugno “Sicily on food”: sulla scia del successo della scorsa edizione gli organizzatori hanno voluto inseri-re Milazzo come tappa del tour siciliano. Poi il 12-13-14 luglio torna “Eventi di-vini” con degustazioni e convegni specifici sulla viticoltura al Castello.

Il 17 luglio sempre all’interno della Cittadella fortificata, spettacolo con Nino Frassica, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi in “Tre maledetti amici”, una se-rata tutta da scoprire. La “Notte bianca” quest’anno invece è prevista il 26 luglio e tra un concerto e l’altro ad agosto sarà la volta della “Notte gospel” e del musi-cal “La Bella e la Bestia” per festeggiare i 100 anni della Disney. Al castello di Milazzo poi, l’8 agosto arriverà Carmen Consoli con un concerto dedicato alla sua terra d’origine.

Confermate le tre serate del Mish Mash Festival il 10-11-12 agosto e sempre il 10 nella nuova Piazza Pozzo a Santa Marina si svolgerà uno spettacolo che ripercor-rerà la storia delle gelsominaie mentre nella stessa serata a Vaccarella confermata la Sagra del pesce. Altra riconferma per i “Viaggi notturni”. Quindi il 17 agosto sempre al Castello “Contaminazioni spettacolari”.

Tappa immancabile dell’estate milazzese All in party, manifestazione totalmente incentrata sull’inclusione che verrà anche quest’anno la presenza di campioni pa-raolimpici dello sport, nazionali ed internazionali.

Nel cartellone, spazio anche allo sport con eventi coordinati dall’assessore Anto-nio Nicosia. Si comincia col primo torneo open di tennis “Città di Milazzo” dall’1 al 7 luglio; quindi dal 4 al 7 luglio la festa della ginnastica; il 25 agosto la tradi-zione con la corsa ciclistica di Santo Pietro con il memorial “Crisafulli” e nella stessa giornata la XIII swim marathon Milazzo. Il 7-8 settembre al PalaMilone il torneo di tennis da tavolo; 5-6 ottobre la giornata dello sport in Marina Garibal-di; dal 7 al 13 ottobre il campionato italiano foto sub safari 2024.

