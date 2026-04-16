Il Liceo “Leonardo” di Giarre, nell’ambito del progetto Em.Pa.Dem, ospiterà, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 10, presso l’aula magna della sede centrale di Via Veneto 91, la presentazione dell’opuscolo divulgativo dal titolo “La Repubblica Italiana attraverso i principi fondamentali della sua Costituzione”, realizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

L’iniziativa, coordinata dal dott. Ignazio Spadaro, nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, alla conoscenza del sistema costituzionale italiano, con particolare attenzione ai principi fondamentali della Costituzione, espressione di un significativo percorso storico, umano, politico e giuridico.





All’ incontro parteciperanno gli studenti delle classi terze del liceo e delle classi quarte e quinte del plesso Mazzei, che avranno l’opportunità di approfondire i contenuti dell’opuscolo attraverso l’intervento del dott. Ignazio Spadaro, ricercatore di diritto costituzionale e pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è la dirigente scolastica, Tiziana D’Anna che dichiara quanto la conoscenza della Costituzione rappresenti un pilastro fondamentale nella formazione degli studenti come cittadini consapevoli e responsabili. “Incontri come questo offrono -ha aggiunto la preside- un’occasione preziosa per riflettere sui valori democratici e sui diritti e doveri che regolano la nostra convivenza civile, rafforzando il legame tra scuola e istituzioni».

L’evento rappresenta un’importante occasione di crescita culturale e civica per gli studenti, promuovendo la consapevolezza dei valori fondanti della Repubblica Italiana e il ruolo attivo dei giovani nella società.

Luogo: IIS LEONARDO , veneto , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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