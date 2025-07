Nel centenario della visita di Benito Mussolini a Caltagirone nel 1924, occasione in cui il Duce pose simbolicamente la prima pietra della “Mussolinia di Sicilia”, prende corpo un appuntamento imperdibile per approfondire una delle pagine meno conosciute – e più emblematiche – della storia del fascismo.

Sabato 20 luglio, alle ore 19:00, presso la suggestiva cornice della Chiesa del Monastero di San Benedetto e Santa Chiara a Licodia Eubea, sarà presentato il libro Mussolinia. Il fallimento di un’idea, scritto da Salvatore Venezia ed edito da Navarra Editore.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Giuliana Buzzone, presidente dell’ANPI Caltagirone.

Frutto di un’approfondita ricerca d’archivio e di un’attenta lettura del panorama letterario e storico siciliano – da Leonardo Sciascia ad Andrea Camilleri – il saggio offre un resoconto dettagliato sulla vicenda della Mussolinia siciliana: un progetto urbanistico, politico e propagandistico che avrebbe dovuto sorgere nel bosco di Santo Pietro, alle porte di Caltagirone, e che si è invece trasformato in uno dei più clamorosi fallimenti del regime.

Con rigore storico e capacità narrativa, Venezia ricostruisce le trame oscure di un progetto abortito tra faide politiche, rivalità familiari, giochi di potere e interventi gerarchici, che gettarono discredito su uno dei principali miti fondativi del fascismo: l’edificazione di nuove città.

Un affare che lo stesso Sciascia definì “uno scandalo” nel suo saggio Fondazione di una città, pubblicato da Einaudi nel 1970.

La presentazione sarà l’occasione per riflettere non solo sulla storia mancata di Mussolinia, ma anche sul rapporto tra memoria, territorio e potere, in un contesto – quello del nostro Sud – che ancora oggi restituisce tracce visibili di un passato non del tutto metabolizzato.

Luogo: Chiesa del Monastero di San Benedetto e Santa Chiara, Piazza Stefania Noce, LICODIA EUBEA, CATANIA, SICILIA

