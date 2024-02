Terzo incontro della rassegna “I mercoledì del Bar Pickwick” che verrà alternarsi di settimana in settimana, presso il locale di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, Santo Lombino, Domenico Michelon, Vito Lo Scrudato, Beatrice Monroy, Piergiorgio Di Cara, Bianca Stancanelli e Vladimir Di Prima.

Mercoledì 21 febbraio alle 18,30 è il turno di “NOTTE GIORNO NOTTE” di Beatrice Monroy, edito da Giulio Perrone Editore. Ad accompagnare l’autrice ci sarà il regista Gigi Borruso.

Maggio, 1946. Nell’immediato dopoguerra viene istituita la Regione a Statuto Autonomo e, mentre decine di famiglie si trasferiscono per un impiego regionale ricevuto su chiamata diretta, in fretta e furia si lavora alla costruzione di una città in cemento armato che le accolga. Qui, fuori dal centro storico distrutto dai bombardamenti, i genitori di Matilde vivono sotto l’influenza di mafiosi che, attraverso crimini e azioni violente determinano la vita di tutti. Luglio, 1993. La città di cemento è abitata ora dai figli di chi l’aveva vista nascere. Durante una notte insonne Matilde esce in terrazza, cerca riposo sulla sedia a dondolo e, quasi per caso, si ritrova ad ascoltare una vicenda che ha qualcosa di sinistro e familiare. Dall’altra parte della terrazza, dietro la veranda, ci sono Carla e Roberto che, di sera in sera, si raccontano una storia fatta di intrighi, imbrogli, violenza, omicidi. Particolare dopo particolare, il racconto assume sempre più i contorni del giallo, fino a restituire a Matilde la certezza di esserne parte. In Notte, giorno, notte, Beatrice Monroy utilizza il susseguirsi delle ore per far luce su dinamiche civili e sociali che da fatto di cronaca, per quanto appaiano lontane, possono diventare vicenda privata se abbiamo il coraggio di prestare loro orecchio.

Beatrice Monroy vive a Palermo. È scrittrice e drammaturga. Lavora come autrice e narratrice per Rai Radio 3. Insegna drammaturgia alla Scuola delle Arti e dei Mestieri del Teatro Biondo Stabile di Palermo. Per il Teatro Massimo di Palermo cura la serie di incontri Vi racconto l’Opera, sulla genesi di celebri opere liriche. Tra le sue pubblicazioni: Il posto della cenere (Arkadia), Custodi del silenzio (Editoria & Spettacolo), Didio. Operetta pop (Avagliano), Oltre il vasto oceano. Memoria parziale di bambina (Avagliano).





Luogo: Bar Pickwick, Via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

