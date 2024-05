Domenica 19 Maggio h.19:00, presso la Libreria Vicolo Stretto, in Via Santa Filomena n.38 – Catania, la scrittrice Monica Gentile presenta il suo nuovo terzo romanzo, edito per i tipi di Giunti, dal titolo La Stanza di Natalia. Conversa con l’autrice la scrittrice Giovanna Giordano.

Trama del romanzo

Isabella ha dieci anni quando il suo mondo si sgretola: la madre abbandona improvvisamente la famiglia e il padre, del tutto inadeguato ad affrontare la situazione, decide di mandarla in vacanza dai nonni. È l’estate del 1981, e Isabella lascia la sua Agrigento per il nord. Ancora non lo sa, ma è il viaggio che cambierà per sempre la sua vita. A Torino la aspettano lo zio Alfredo, di cui è da sempre un po’ innamorata, il nonno Pacifico e soprattutto Antonia, la nonna generosa e immodesta, geniale e bugiarda, che ha il dono speciale di inventare storie per alleviare il peso di un’esistenza faticosa. La fantasia è un talento, un potere, l’àncora cui aggrapparsi quando la realtà grigia ci sommerge: e Isabella ne viene travolta. Antonia lavora come donna delle pulizie alla casa editrice Einaudi e ogni giorno torna a casa con resoconti strabilianti. C’è un signore di nome Calvino che adora le alici fritte, ma gli guastano il sonno, così la mattina annota su un taccuino gli incubi per trasformarli in bellissimi racconti. C’è Elsa Morante, perdutamente innamorata di tutti i gatti, pure se randagi o malaticci. E c’è Natalia Ginzburg, che scrive reclusa in una stanza dove lascia entrare soltanto i bambini. Isabella si rifugia nell’incanto che solo certe magnifiche menzogne sanno evocare, ma l’indifferenza degli adulti e le loro logiche odiose la feriscono. Così un giorno, spinta dalla sua innata disposizione a mettersi nei guai, compie un gesto di ribellione folle e sorprendente. Quello che, però, la porterà a fare pace con sé stessa e forse, una volta per tutte, con il mondo dei grandi.

L’autrice

Monica Gentile, classe 1972, è nata ad Agrigento. Dopo aver vissuto alcuni anni tra Fran­cia, Regno Unito e Roma, è rientrata a Palermo dove vive e lavora. Ha frequentato per diversi anni i laboratori di scrittura creativa de Lalineascritta, tenuti da Antonella Cilento. Ha esordito nel 2014 con Tira scirocco (Pacini Editore) dopo aver ottenuto una menzione al Premio Calvino. Nel maggio del 2019 è uscito Cosa può salvarmi oggi (Iguana Editrice). Il suo terzo romanzo è in uscita con Giunti Editore nel 2024.

CATANIA, SICILIA

