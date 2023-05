Cresce l’attesa per la presentazione della tredicesima edizione di Taobuk Festival SeeSicily, la kermesse letteraria e multidisciplinare di Taormina, ideata e diretta da Antonella Ferrara, con il sostegno della Regione Siciliana e in collaborazione con altre istituzioni e partner pubblici e privati.

La conferenza stampa sarà convocata martedì 16 maggio alle ore 10.30 a Palermo nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, sede istituzionale della Presidenza della Regione Siciliana.

Interverranno: Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Mario Bolognari, sindaco di Taormina; Sandro Pappalardo, consigliere di Enit; Giovanni Moschella, prorettore vicario dell’Università di Messina; Daniela Lo Cascio, commissario straordinario del Teatro Massimo Bellini di Catania; Nino Rizzo Nervo, presidente del Comitato scientifico di Taobuk. Coordinerà l’incontro la giornalista Caterina Rita Andò, membro del Comitato scientifico di Taobuk.

Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taobuk, illustrerà il ricco e articolato programma, che si svolgerà a Taormina dal 15 al 19 giugno. Il nutrito calendario di eventi, che vedrà la partecipazione di prestigjosi ospiti internazionali, sarà costruito – come di consueto – intorno ad un sviluppo tematico che per l’edizione 2023 è il concept “Le Libertà”, al plurale, come suggerisce l’articolata configurazione dei diritti fondamentali dell’uomo, che si pongono alla base della società civile come dell’esperienza individuale e collettiva.

Il Festival allargherà il proprio campo di riflessione attraverso un approfondimento di ampio respiro, che trascorrerà dalle Belle Lettere alle arti visive, dal cinema alla musica alle altre discipline artistiche, con un’analisi del presente che si apre alle nuove frontiere della geografia politica applicata, della medicina e della scienza in genere. Ad interloquire saranno i protagonisti del nostro tempo in un percorso di crescita dialettico e condiviso.

Evento clou la serata di gala al Teatro Antico di Taormina, fissata per sabato 17 giugno alle ore 21.30 e animata dalla partecipazione di alcuni tra i più grandi nomi della letteratura e dello spettacolo, dell’agone scientifico e del panorama geopolitico.

