Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità canicattinese si è complimentato con le Aziende olivicole della città, Mozzicato e La Pira, per gli importanti riconoscimenti ottenuti sabato 20 aprile 2024 a Roma, nella prestigiosa location del MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, in occasione della presentazione e della premiazione della “Guida agli Extravergini 2024” di Slow Food.

L’olio “Divitiae Dop Monti Iblei”, biologico, monocultivar Zaituna, dell’Azienda Mozzicato, ha avuto il massimo riconoscimento, come “Grande Olio Slow Food”, assegnato all’olio eccellente, capace di emozionare in relazione a cultivar autoctone e territorio di appartenenza, ottenuto con pratiche agronomiche sostenibili.

Inoltre all’Azienda La Pira, presente con “Olio della Maestra Tina”, monocultivar Zaituna, e sempre all’Azienda Mozzicato, sono stati assegnati i riconoscimenti di “Presidio degli Olivi Secolari Slow Food”, che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico degli oliveti antichi di cultivar autoctone e raggruppa produttori che non adoperano fertilizzanti di sintesi e di-serbanti chimici.

«Le produzioni olivicole canicattinesi continuano a riscontrare consensi di qualità a livello nazionale e internazionale – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – a riprova della professionalità e della passione che i nostri produttori mettono nei processi di coltivazione sostenibile, rispettosi dell’ambiente e della biodiversità del nostro territorio, unico e identitario, come testimoniato dai prestigiosi riconoscimenti ottenuti dalle Aziende Mozzicato e La Pira, con i loro oli extravergini biologici e il riconoscimento di Presidi degli Olivi Secolari Slow Food. Aziende che, nonostante le difficoltà e le criticità dovute ai cambiamenti climatici, non ultima la siccità che sta interessando le aree della Sicilia e del Paese in generale, hanno scelto di intraprendere un percorso di sostenibilità, molto apprezzato dal mercato, che oltre a dare qualità alle produzioni, rappresenta, sicuramente, una risposta concreta e positiva ai processi climatici che stiamo vivendo e una risorsa per promuovere e far conoscere la nostra Canicattini Bagni, le sue risorse paesaggistiche, culturali, storiche e delle tradizioni».

La “Guida agli Extravergine 2024” presentata al MAXXI di Roma, 686 aziende di cui 483 biologiche certificate, 1071 oli extravergini di qualità, 191 produttori aderenti al Presidio Slow Food degli Olivi secolari, racconta storie di oli, territori, produttrici e produttori che rendono il settore olivicolo un elemento distintivo e identitario dell’Italia, il Paese con la maggiore varietà colturale al mondo e uno dei maggiori produttori di olio Evo di qualità.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

