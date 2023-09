Presidio donne per la pace: in piazza domani venerdì 29 settembre per dire ‘no’ alla guerra. Concentramento alle ore 9 in piazza Verdi – Palermo.

Fuori la guerra dalla storia: il Presidio donne per la pace lo dirà ancora una volta in piazza, con la manifestazione organizzata insieme ad altre associazioni e studenti palermitani prevista domattina.

C’è una particolare attenzione al mondo della formazione, nella convinzione che molto può fare la scuola nella direzione della pace, sia in termini valoriali sia nella pratica quotidiana.

E’ allarmante riscontrare una volontà, tra l’altro non dichiarata apertamente e quindi più subdola e pericolosa, di riportare nelle scuole una cultura militarista per reintrodurre dis/valori che le nuove generazioni rifiutano. Grideremo insieme che siamo contro le guerre che uccidono e distruggono e contro il militarismo!

Il Concentramento è previsto domattina alle ore 9 in piazza Verdi – Palermo. Per bandire ogni forma di dominio e di violenza.

https://www.facebook.com/ bibliotecadelledonneudipalermo