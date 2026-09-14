Si è svolta sabato sera, impreziosita dalla splendida cornice della Chiesa Madre San Leonardo Abate in Piazza Duomo a Mascali, la 1a edizione del Premio Nerello Mascalese, evento promosso dal Comitato festeggiamenti di San Leonardo Abate, che ha unito territorio, cultura, moda, musica e tradizione celebrando il celebre vitigno autoctono, vero e proprio protagonista della serata.

A condurre la kermesse con brio e professionalità è stato Maurizio Caruso, ospite Sasà Salvataggio, che ha regalato momenti di grande intrattenimento al numeroso pubblico presente.

Cuore pulsante della manifestazione è stata la premiazione delle eccellenze del territorio che, con il proprio impegno e la propria professionalità, portano alto il nome di Mascali. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al cardiologo mascalese Giuseppe Musumeci, alla talentuosa cantautrice Alex Allyfy, alle Cantine La Contea e all’azienda Dolgam della famiglia Gangemi.

La serata è stata impreziosita anche dall’elegante sfilata di sposi e dalla cerimonia a cura di Polisano Spose, che ha unito il fascino della moda nuziale alla suggestiva atmosfera della piazza.

All’evento ha preso parte l’intera amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvo Gullotta, il quale ha sottolineato l’importanza di valorizzare le radici storiche, i prodotti tipici e i concittadini illustri che rappresentano un motivo d’orgoglio per l’intera comunità mascalese.

“Ieri sera abbiamo vissuto una pagina straordinaria per la nostra comunità, celebrando non solo le eccellenze che portano con orgoglio il nome di Mascali oltre i nostri confini, ma anche l’anima più profonda della nostra terra: il vitigno Nerello Mascalese. Questo premio- ha detto il sindaco Salvo Gullotta – rappresenta l’identità, la cultura e la storia di Mascali. Vogliamo ringraziare di cuore personalità d’eccellenza come il cardiologo Giuseppe Musumeci, la cantautrice Alex Allyfy, le cantine La Contea e l’azienda Dolgam della famiglia Gangemi, che con il loro talento, la loro dedizione e il loro lavoro quotidiano danno lustro alla nostra comunità. Mascali è terra di radici forti, di passione e di grandi prospettive; continuare a valorizzare i nostri prodotti e i nostri talenti significa investire nel nostro futuro.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.