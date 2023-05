Avvicinare mondo della professione e quello scolastico per favorire una cultura tecnico scientifica imprenditoriale nelle aule degli istituti superiori della Sicilia. E’ questo uno degli obiettivi del protocollo di intesa che è stato siglato dall’Ufficio scolastico Regionale della Sicilia (Usr) e dal suo direttore generale Giuseppe Pierro e dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palermo guidato da Nicolò La Barbera. Si tratta del primo tipo di protocollo siglato a livello nazionale tra un ordine professionale e un ufficio scolastico.

Tra gli obiettivi dell’intesa c’è quello di “diminuire il divario tra domanda e offerta di lavoro tramite la trasmissione delle informazioni sulla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile con particolare attenzione alle previsioni di scenario in campo occupazionale derivanti da dati regionali e nazional” ma anche “promuovere azioni di formazione e aggiornamento della formazione dei docenti tutor interni e tutor formativi esterni, agevolando l’incontro tra le due componenti attraverso occasioni di scambio e di reciproca conoscenza, anche attraverso stage ad essi riservati al fine di incrementare le capacità di co-progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi; realizzare nelle scuole moduli finalizzati a promuovere e formare “lo spirito di iniziativa e imprenditorialità”, una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, per il quale fattori imprescindibili sono l’integrazione delle discipline, la cooperazione e l’apprendimento sociale, sperimentando un modello di certificazione di acquisizione della stessa”.

“Si tratta del primo tipo di protocollo siglato a livello nazionale tra un ordine dei commercialisti e un ufficio scolastico e l’obiettivo, adesso, è quello di replicarlo anche a livello nazionale”, spiega Maria Teresa Mannina, commercialista palermitana delegata dal presidente a seguire la stesura dell’accordo. Sarà possibile, ad esempio, realizzare iniziative formative presso gli studi dei commercialisti ma anche ospitare tirocini formativi e

l’alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole .

Nostro intento, conclude La Barbera “è realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali al miglioramento della formazione tecnico-professionale ed operativa degli studenti” ma anche “rendere disponibili le professionalità dei nostri iscritti per promuovere percorsi atti a sviluppare nei giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità”.

