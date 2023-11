Due importanti iniziative sono state organizzate in occasione della GIORNATA

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.

Venerdì 24 novembre, alle 16:00, in piazza Vittime di Femminicidio, FLASH MOB intitolato

“Mai Più”, a cura del Centro Antiviolenza IPAZIA e della cooperativa l’Albero.

Sabato 25 novembre, alle 19:00, al teatro comunale di Priolo, spettacolo organizzato

dall’Amministrazione comunale dal titolo “Musica e Parole contro la Violenza sulle Donne”, alla

presenza delle Forze dell’Ordine locali.

Il sindaco Pippo Gianni invita tutti i cittadini a partecipare ai due eventi, per dire stop ad ogni

forma di violenza sulle donne, fisica e psicologica.

