L’esposto contro la privatizzazione dell’aeroporto preparato da un pool di legali coordinato da Vicky Amendolia è stato presentato ieri mattina alle 12,45 da Claudio Melchiorre presso la Procura della Repubblica di Catania. Nei prossimi giorni sarà presentato anche presso le Procure della Repubblica di Ragusa e Palermo.





L’esposto, sottoscritto da Vicky Amendolia, Claudio Melchiorre, Antonio Matasso per Sd, Nino Oddo, Roberto Polizzi e Dario Aloisi per il Psi, Ezio Iacono per Socialismo XXI, David Bonaventura per il Pld, chiede alle Procure della Repubblica di indagare su vari profili procedurali e sostanziali che spaziano dal rischio di perdere il controllo di un’infrastruttura strategica in una regione frontaliera, alla legittimità delle decisioni prese dall’azionista di maggioranza in una fase commissariale che non autorizza il commissario a gestire la straordinaria amministrazione, fino al danno erariale.





Gli estensori hanno anche chiesto di valutare profili di danno erariale, considerato che sull’aeroporto di Catania insistono investimenti pubblici molte volte superiori, almeno due miliardi, rispetto al valore stimato del bene, cioè seicento milioni circa.

Restano anche dubbi se l’operazione possa essere portata a termine, considerato che l’aeroporto di Comiso deve essere gestito da una società che garantisca la proprietà pubblica al 35%, requisito che con la privatizzazione non sarà più rispettato.





L’esposto è stato inviato per conoscenza all’Enac.

Ai sottoscrittori si sono aggiunti Antonio Prelati e Paolo Crocifisso del Comitato per la Tutela e lo Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei che provvederanno alla presentazione dell’esposto alla Procura della Repubblica di Ragusa. Giovanni Candido presenterà l’esposto a Palermo.

Il testo della denuncia e degli allegati si compone di centosettanta pagine.

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