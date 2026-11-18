Il comune di Prizzi, situato a un’altitudine di quasi 900 metri nella città metropolitana di Palermo e soprannominato lo “smeraldo dei Sicani”, sta registrando un significativo incremento dell’afflusso turistico. Questo sviluppo è alimentato sia dal passaggio dei camminatori che percorrono la Magna Via Francigena, sia dai visitatori interessati alle tradizioni locali e alle testimonianze storiche. Al centro di questo rilancio si collocano due specifiche istituzioni culturali cittadine: la Galleria archeologica e lo Spazio Espositivo Tridimensionale focalizzato sulle espressioni demoetnoantropologiche.

Entrambe le strutture sono integrate nel circuito promosso da ANCI Sicilia per la salvaguardia e la diffusione dei beni culturali isolani, una Rete che unisce un centinaio di municipalità e oltre duecento sedi espositive. Il network dispone di una piattaforma web (musei-sicilia.it) concepita per consentire la navigazione a distanza e far conoscere al pubblico le collezioni e le particolarità storiche di ciascun sito aderente.

La ricostruzione del passato cittadino attraverso l’archeologia e le scienze naturali

L’esplorazione della storia locale fa capo al Museo Archeologico (in Corso Umberto I, n. 42). Nato nel 1999 e aperto al pubblico l’anno successivo per iniziativa congiunta dell’amministrazione comunale e della Soprintendenza di Palermo, il sito garantisce l’ingresso gratuito ed è privo di barriere architettoniche. L’orario di apertura va dal martedì alla domenica. La collocazione geografica lungo i tracciati del turismo lento e dei pellegrinaggi favorisce l’intercettazione di un pubblico internazionale, i cui flussi si concentrano in particolare durante le festività pasquali.

L’esposizione interna è strutturata in tre distinte aree tematiche:

• Area Archeologica: Costituisce la parte principale della collezione e raccoglie i manufatti rinvenuti nell’antico centro urbano e nelle aree sepolcrali di Hippana. Attraverso l’esposizione di vasellame assortito, reperti vitrei, ceramiche decorate a figure rosse e nere, piccole sculture fittili, monete, suppellettili d’uso domestico, ornamenti personali e oggetti metallici, viene offerto uno spaccato della quotidianità del nucleo umano stanziato sulla Montagna dei Cavalli. Gli scavi archeologici hanno evidenziato che l’insediamento visse la sua fase principale in epoca greca ed ellenistica, nello specifico tra il IV e il III secolo avanti Cristo. La presenza di un edificio teatrale documenta la complessità sociale e la strutturazione urbanistica della città, che venne poi espugnata dalle truppe romane nel 258 a.C. nel contesto del primo conflitto punico, andando incontro a un progressivo spopolamento. Il comparto numismatico vanta pezzi con il conio cittadino recanti il testo “IPA”, affiancati da valute cartaginesi e monete con iconografie tipiche del Mediterraneo, quali palme, cavalli e profili maschili, utili a mappare le reti commerciali del centro ellenistico.

• Area Paleontologica: Espone una selezione di fossili raccolti nel territorio di Prizzi e in altre località della regione. I reperti coprono una cronologia geologica di circa 250 milioni di anni, permettendo di osservare le mutazioni dell’Isola in un arco temporale che si estende dal Permiano del Sosio fino all’epoca pleistocenica, includendo le stratificazioni mioceniche.

• Area Mineralogica: Ospita una varietà di campioni minerari provenienti in larga parte dal territorio sardo. Sia i materiali geologici che quelli paleontologici derivano dal lascito testamentario dell’ingegnere Vincenzo Canzoneri, studioso attivo nel monitoraggio e nell’analisi dei siti estrattivi della Sicilia.

Le espressioni della fede e della cultura popolare

Il secondo polo espositivo è rappresentato dal Museo 3D “Tra Sacro e Profano”, focalizzato sulla dimensione antropologica e spirituale della comunità. La sede, inaugurata nel 2017, occupa i locali della duecentesca Chiesa di San Nicolò, un complesso architettonico restaurato che funge anche da sala conferenze e spazio per eventi musicali. In questo contesto le tecnologie digitali propongono forme di divulgazione dinamiche e capaci di stimolare l’interesse delle fasce d’età più giovani.

La conduzione della struttura è affidata all’associazione Pyrizein. All’interno delle sale si possono osservare:

• Abiti e paramenti sacri ricamati risalenti ai secoli sedicesimo e diciassettesimo.

• Un antico testo liturgico (messale).

• Una formella lapidea voluta dal nobile Carlo Villaraut, che riporta il blasone araldico della casata e un testo commemorativo sulla posa della cancellata ferrea del maniero.

• Una sezione monografica sul “Ballo dei Diavoli”, l’evento folcloristico principale della Pasqua a Prizzi che mette in scena l’eterno contrasto tra forze benefiche e malefiche. All’interno della sala sono conservati i simulacri e i mascheramenti storici delle creature demoniache e delle figure angeliche impiegate nella sacra rappresentazione.

L’accesso al percorso tridimensionale è programmato per la prima domenica del mese, con turni di apertura intensificati nel corso dei riti della Settimana Santa, durante le festività di Natale o mediante apposita prenotazione.

Il panorama artistico del comune è completato dalle opere plastiche di stampo gaginiano custodite negli edifici di culto del borgo, tra cui spiccano la scultura mariana con il Neonato nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, la statua di San Michele Arcangelo all’interno della Matrice e la vasca battesimale o acquasantiera nella Chiesa di San Sebastiano. Tali attrattive si integrano con le manifestazioni del calendario annuale locale, che include appuntamenti storici come il Carnevale, il cartellone degli spettacoli estivi, la fiera merceologica di settembre e la ricostruzione della natività tramite il Presepe Vivente.

Il Sindaco Luigi Vallone

“Il Museo Archeologico rappresenta un luogo fondamentale per conoscere le nostre radici; infatti, custodisce importanti reperti di Montagna dei Cavalli, testimonianze preziose della storia e delle civiltà che hanno abitato il nostro territorio. Visitare le sue sale significa compiere un viaggio nel passato e riscoprire un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. Siamo molto soddisfatti del crescente numero di visitatori registrato dal nostro Museo Archeologico. È un risultato importante, che conferma quanto la storia e il patrimonio culturale della nostra comunità siano capaci di attrarre e affascinare un pubblico sempre più ampio. A contribuire a questo significativo afflusso sono stati anche i pellegrini e i viaggiatori della Magna Via Francigena, oltre alle numerose presenze registrate durante le festività pasquali. Sono segnali positivi che ci confermano come cultura, turismo e valorizzazione del territorio debbano viaggiare insieme.

Oltre al Museo Archeologico, anche il Museo 3D “Tra sacro e Profano” offre un modo innovativo e coinvolgente per avvicinare il pubblico alla nostra storia, soprattutto le nuove generazioni.

Come Amministrazione comunale continueremo a investire nella valorizzazione dei nostri musei e dei percorsi culturali e turistici, con l’obiettivo di rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, perché custodire la nostra storia significa costruire il nostro futuro, e ogni visitatore che entra nei nostri musei è un ambasciatore della nostra identità e della nostra comunità”.









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