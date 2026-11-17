Cosa prevede

Niente social sotto i 13 anni e, fino ai 16, solo con un profilo collegato a quello di mamma o papà. È quanto prevede l’emendamento al decreto Sicurezza preparato dalla maggioranza, che potrebbe cambiare le abitudini digitali di molte famiglie italiane. Secondo ANSA, il primo firmatario è il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia.

Cosa prevede il divieto per età

Il testo divide i minori in tre fasce. Sotto i 13 anni l’uso dei social network sarebbe vietato del tutto. Tra i 13 e i 16 anni i ragazzi non potrebbero avere un profilo autonomo, ma solo un account collegato a quello di un genitore. Dai 16 anni in su l’iscrizione alle piattaforme resterebbe libera.

Per le famiglie significa che i figli più piccoli non potrebbero aprire un profilo nemmeno con il consenso dei genitori. Per gli adolescenti, invece, l’attività sui social passerebbe dall’account di un adulto.

Come si verificherà l’età

È il nodo principale, perché oggi basta dichiarare una data di nascita falsa per iscriversi. Secondo Tgcom24, l’emendamento si ispira al Kids Act, il regolamento proposto dall’Unione europea, che prevede sistemi di certificazione dell’età per impedire le autodichiarazioni false.

L’Italia, sempre secondo Tgcom24, ha già notificato alla Commissione europea il disegno di legge Mennuni-Madia sullo stesso tema. Questo passaggio permetterebbe di introdurre il divieto senza lo stop di Bruxelles, che aveva invece bloccato un’iniziativa simile dell’Austria.

Quando potrebbe arrivare

La presentazione formale dell’emendamento è attesa per mercoledì 18 novembre. Per diventare legge dovrà essere approvato insieme al decreto Sicurezza durante l’esame in Parlamento. Non sono ancora noti i dettagli su controlli e sanzioni per le piattaforme che non rispettano le nuove regole.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha accolto con favore la proposta. Ad ANSA ha detto che sarebbe felice di un divieto dei social per gli under 13, una sua battaglia di lunga data.