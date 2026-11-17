Il caso di Piacenza

In Italia è stato isolato per la prima volta uno streptococco di gruppo B resistente alla penicillina.

La penicillina è l’antibiotico di prima scelta contro questo batterio e si usa anche per proteggere i neonati durante il parto. Il ceppo è stato trovato a febbraio 2026 nel sangue di un paziente adulto dell’Ausl di Piacenza. Lo ha comunicato l’Istituto superiore di sanità, che alla vigilia della Giornata europea degli antibiotici del 18 novembre ha presentato i numeri del 2025 sull’antibiotico-resistenza. In Italia i tassi restano alti.

Il caso di Piacenza

Il ceppo è stato inviato all’Istituto superiore di sanità per la conferma e le analisi molecolari. Lo studio è firmato da ricercatori dell’Iss, dell’Ausl di Piacenza e dell’Università di Parma. Secondo l’articolo pubblicato su Eurosurveillance, il paziente ha più di 80 anni e soffre di altre patologie.

Il batterio si chiama anche Streptococcus agalactiae. Nei test ha mostrato una sensibilità ridotta alla penicillina, con una concentrazione minima inibente di 0,25 milligrammi per litro. La resistenza è legata a mutazioni di due geni, pbp2a e pbp2x. Lo stesso ceppo resisteva anche ad altri antibiotici, tra cui levofloxacina, eritromicina e tetraciclina.

Per gli autori, la resistenza alla penicillina è un serio motivo di preoccupazione per la profilassi e per la terapia. I casi restano sporadici. Per questo, scrivono, bisogna continuare la sorveglianza.

Perché preoccupa per gravidanza e neonati

La penicillina si usa per curare le infezioni invasive da streptococco B. Si usa anche durante il travaglio, come profilassi, per proteggere i neonati. Un ceppo che non risponde al farmaco può quindi avere ricadute sulla loro salute.

Nel 2024 l’Organizzazione mondiale della sanità ha inserito lo streptococco di gruppo B resistente alla penicillina tra i patogeni a priorità media, per il rischio di perdere l’efficacia degli antibiotici beta-lattamici contro questo batterio.

Oltre 4mila infezioni del sangue da superbatteri

Il caso di Piacenza è solo una parte dei dati presentati dall’Iss. Secondo i dati della sorveglianza nazionale, nel 2025 la resistenza ai principali antibiotici è rimasta alta negli otto batteri monitorati. Alcuni andamenti sono stabili o in calo, altri peggiorano. Il dato più preoccupante riguarda l’Enterococcus faecium resistente alla vancomicina, ancora in crescita.

Nel 2025 sono stati segnalati 4.004 casi di infezioni del sangue da enterobatteri resistenti ai carbapenemi. Sono antibiotici usati per le infezioni più gravi. Rispetto al 2024 c’è un lieve aumento. L’incidenza più alta si registra al Centro, seguito da Sud e Isole. I più colpiti sono uomini tra i 60 e i 79 anni, ricoverati, spesso in terapia intensiva.

Proprio nelle terapie intensive la resistenza ai carbapenemi è più alta che negli altri reparti: tra il 2015 e il 2025 ha raggiunto il 37,8% per la Klebsiella pneumoniae, il 20% per lo Pseudomonas aeruginosa e l’87,3% per l’Acinetobacter.

Il batterio che viaggia tra Italia ed Europa

Un secondo studio ha seguito la diffusione di un nuovo ceppo di Klebsiella pneumoniae, chiamato ST6668. Lo hanno coordinato l’Iss e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Tra aprile 2022 e agosto 2026 è stato trovato in otto regioni italiane e in undici regioni di altri cinque Paesi europei: Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Romania.

Per i ricercatori è un ceppo ad alto rischio. Resiste a più antibiotici e si diffonde con facilità. Le misure raccomandate sono lo screening dei pazienti a rischio, le precauzioni da contatto, l’igiene delle mani e la pulizia degli ambienti. Quando un paziente viene trasferito, va comunicato se è portatore del batterio.

Sull’igiene delle mani i numeri restano bassi. Nel 2025 i reparti ordinari hanno usato in media 10,7 litri di gel alcolico ogni mille giornate di degenza, contro i 9,9 del 2024. Il riferimento dell’Oms è di 20 litri.

Antibiotici ai bambini, il tema del 2026

La resistenza agli antibiotici, ha spiegato Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento malattie infettive dell’Iss, è un problema complesso che richiede interventi condivisi e di lunga durata.

La Giornata europea degli antibiotici di quest’anno è dedicata ai bambini, sempre più esposti a questi farmaci anche per infezioni comuni in cui non servono. Il messaggio della campagna è usare gli antibiotici solo se prescritti dal medico. La ricorrenza apre la Settimana mondiale sulla resistenza antimicrobica, promossa dall’Oms dal 18 al 24 novembre.