La città di Trapani si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e solenni della sua tradizione religiosa: la Processione dei Misteri, che anche nel 2025 tornerà a percorrere le vie cittadine con la sua struggente bellezza e il suo profondo significato spirituale.

Come da tradizione, il sacro corteo prenderà il via venerdì 18 aprile alle ore 14:00, quando i due colpi secchi del carabiniere sulla porta della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio darà il segnale di partenza. Da quel momento, i venti gruppi statuari, portati a spalla da devoti e massari, attraverseranno il cuore pulsante di Trapani in un lento cammino che durerà fino al mezzogiorno del sabato 19 aprile, avvolgendo la città in un’atmosfera di intensa partecipazione e commozione.





L’itinerario seguirà il tradizionale percorso tra le vie della città, permettendo ai fedeli e ai visitatori di assistere al passaggio delle preziose rappresentazioni della Passione di Cristo, autentici capolavori di arte sacra che da secoli tramandano la fede e la storia della comunità trapanese.

Itinerario.

Chiesa Anime Sante del Purgatorio –USCITA – Piazza Purgatorio – Via Generale Domenico Giglio – Corso Vittorio Emanuele – Via Torrearsa – Via Teatro – Piazza Scarlatti – passaggio

Sede Unione Maestranze Ets – Piazza Sant’Agostino – Corso Italia – Via XXX Gennaio –

Via Osorio – Via G.ppe Mazzini – Via A. Scontrino – Via Marino Torre – Via Matera – Via Giovan Battista Fardella lato Nord – Piazza Vittorio Emanuele – SOSTA – Piazza Vittorio Emanuele – Viale Regina Margherita – Piazza Vittorio Veneto – Piazza Municipio – Via Garibaldi – Via Libertà – Via Mancina – Via Tintori – Via Nunzio Nasi – Via Generale Enrico





Fardella – Via San Francesco d’Assisi – Via Barlotta – Via Tartaglia – Via Custonaci – Via Corallai – Corso Vittorio Emanuele – Viale Duca d’Aosta – Via Cristoforo Colombo – Via Giovanni da Procida – Via Silva – Via dei Piloti – Largo delle Ninfe – Via Carolina – Piazza Generale Scio – Corso Vittorio Emanuele – Via Turretta – Via Nunzio Nasi – Via Giuseppe Verdi – Via San Francesco d’Assisi – Piazza Purgatorio – Chiesa Anime Sante del Purgatorio – ENTRATA.

La Processione dei Misteri è molto più di un evento religioso: è un rito collettivo che attraversa il tempo, un legame profondo tra passato e presente, tra fede e cultura, tra il silenzio e il battito cadenzato delle marce funebri che accompagnano ogni passo.





Luogo: TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 18/04/2025

Data Fine: 19/04/2025

Ora: 14:00

Link: www.unionemaestranze.it

